ケヴィン・デ・ブライネ、トルコ対ベルギー戦の直後にPSVからの関心に反応

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ケヴィン・デ・ブライネがトルコ対ベルギーの試合後、PSVからの関心について質問を受けた。ベルギー代表MFは深くは語らなかった。

ニコロ・スキラが早朝にイタリアから情報を伝えたことを受け、木曜朝のオランダの新聞はデ・ブライネに関するニュースで埋め尽くされた。

リック・エルフリンクはPSVの関心を認めた。ただし、移籍が決まったわけではまったくないとも述べている。

デ・ブライネは現在もナポリの選手で、同クラブは移籍金を要求するとみられる。また、元マンチェスター・シティの選手であるデ・ブライネは高額の給与を得ている。

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それでも、PSVの獲得の試みが成功する可能性はある。デ・ブライネの妻はハッセルト出身で、夫妻はそこに家を持つ。そこからPSVの練習施設デ・ヘルドガングまでは1時間以内で行ける。

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デ・ブライネが1得点を挙げたトルコ対ベルギー（1-2）の試合後、PSVからの関心について問われると、こう答えた。「今朝起きたとき、たくさんの人が私に何かを送ってきていたのを見ました」

「今はここにいて、ただ自分の仕事をしています。良いシーズンを送っていますし、チームを助けるために健康な状態でいられ、試合に出られることをうれしく思っています」と締めくくった。「これからどうなるかは、なるようになるでしょう」

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デ・ブライネはベルギーのKRCヘンクで選手生活を始めた。ほどなくしてヴェルダー・ブレーメンに獲得され、ドイツへ渡った。チェルシー、ヴォルフスブルク、マンチェスター・シティを経て、昨シーズンにイタリアへ移った。

35歳のMFはナポリで浮き沈みのある時期を過ごしている。けがに苦しむことが多く、監督の戦い方に不満を抱いているともいわれる。