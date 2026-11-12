共有 GOALをGoogleでフォロー

PSVアイントホーフェンは、次の1月の移籍市場でナポリのベテランMFケヴィン・デ・ブライネを獲得するため、幹部レベルでの交渉を開始した。エールディヴィジの現王者は、エヴァートンへの移籍も取り沙汰される35歳を、契約満了の6カ月前にイタリアから引き抜きたい考えだ。

広告

オランダ王者がベテランの司令塔を狙う

『アイントホーフェンス・ダフブラット』によると、PSVは攻撃陣を強化するため、冬の「天文学的な」補強を目指してケヴィン・デ・ブライネと接触した。最終合意には至っていないものの、ベルギー代表で長年にわたりクラブの理学療法士エディ・ペペルスとともに仕事をしてきたデ・ブライネは、PSVからの接触を退けていない。一方、今週初めにはイングランドで、エヴァートンも獲得を検討していると報じられた。

陣容再編を見据え、冬の獲得に動く

今季は4得点1アシストを記録し、セリエAで先発出場を続けているものの、この経験豊富なMFはシーズン途中の退団候補と見られている。現行契約は2027年6月までで、マッシミリアーノ・アッレグリ率いるチームは11試合で勝ち点15の10位に低迷している。オランダの同紙は、PSVが現在、チームにウイングを6人擁しているにもかかわらず、さらなる攻撃力を求めていると伝えた。

補強に動く背景には、デニス・マンが新年に退団する可能性がある一方、サミ・ウアイサがコンディションの問題で離脱を続けていることがある。その結果、トップチームで定期的に練習に参加し、正式昇格を控える18歳の有望株アミル・ブハムディを除けば、サイドで起用できる他のシニア選手はルベン・ファン・ボメル、イヴァン・ペリシッチ、エスミル・バイラクタレヴィッチだけとなる。

給与面では過去の補強が前例に

ナポリでの契約期間が残り半シーズンしかないため、このベルギー人プレーメーカーの冬の移籍に高額な移籍金は必要ないだろう。ただし、事情に通じた関係者は、これほどの実績を持つ一流選手を獲得するには、ペリシッチが現在受け取っているものと同様の高額な給与を提示する必要があると指摘している。

広告 広告

2024年夏にクロアチア人ベテランをフィリップス・スタディオンに迎えたことは、アイントホーフェンのクラブに大きな成果をもたらした。クラブ首脳陣は、同様の投資が現在のチームをさらに引き上げると考えている。今月初めにイタリアでの噂がオランダにも伝わるなか、首脳陣は総額が妥当な範囲に収まるなら、多額の資金を投じる意向だ。

フェイエノールトとのアウェー戦がデビューの可能性

両陣営の交渉は現在も続いており、移籍市場が開く前に進展があるかどうかは、今後数週間で決まる見通しだ。PSVが獲得を実現しても、大会規則により、デ・ブライネは1月のチャンピオンズリーグの試合には出場できない。国内でのデビューが最も早ければ、1月10日に敵地で行われる優勝争いのライバル、フェイエノールトとの一戦となる。