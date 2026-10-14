ケヴィン・デ・ブライネとナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督の緊張関係が頂点に達した。『ガゼッタ・デロ・スポルト』が、ナポリとビジャレアルのチャンピオンズリーグの一戦を分析した記事で伝えている。ナポリは火曜夜に敗れたが、試合後の話題は主にスター選手と監督の関係悪化に集中している。

ナポリは試合の大半で、勢いよく攻撃を仕掛けるビジャレアルに苦しめられた。アッレグリ率いるチームは早い時間帯に先制したものの、最終的には圧倒され、3-1で敗れてイタリアへ戻った。

試合中、デ・ブライネとアッレグリの間にある緊張は明らかだった。ベルギー人司令塔はビジャレアルのゴール近くでプレーしたがったが、アッレグリは深い位置からのパスで脅威を生み出せるよう、より守備的な役割を任せようとしていた。

アッレグリは試合後、「ある時点で、彼には下がり、マクトミネイをもっと前に出すよう求めた。彼のほうが技術があり、そうすればマクトミネイもより持ち味を発揮できるからだ」と認めた。「だが、互いの意図が伝わらなかった」

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「緊張は頂点に達した」と『ガゼッタ・デロ・スポルト』は記す。「中心となる選手たちでさえ指示に応じなければ、たちまち方向性を見失うからだ。ビジャレアルでの試合は、マッシミリアーノ・アッレグリとケヴィン・デ・ブライネに、再び緊張に満ちた夜をもたらした」

「監督とスター選手は、この難しい時期のナポリを導くべき存在だ。しかし、最も意思疎通が必要な場面で、2人のコミュニケーションは完全に途絶えてしまった。ナポリはビジャレアルの勢いに翻弄され、目立った反撃を仕掛けられなかった」

アッレグリは試合中、デ・ブライネにどこに立ってほしいかを懸命に伝えようとした。「しかし、ケヴィンは反応せず、監督のほうを見ようとさえしなかった。ピッチ上で相手ゴールを指さしながら、身ぶりを交えて不満を訴え続けた」

「彼はもっと前方、攻撃的な中盤に近い位置にとどまりたがっていた。そこでなら、より大きな影響を与えられると考えていたようだ。しかし、決定権が選手ではなく監督にある事柄もある。だからこそ、マックス（アッレグリの愛称、編集部注）は激怒した」

デ・ブライネとアッレグリの意見が食い違うのは、今季これが初めてではない。先週末にも、フロジノーネに3-0で勝利した後、アッレグリはデ・ブライネをより下がった位置で起用したい考えを明らかにした。これに対し、ベルギー人選手はその役割を好まないと認めていた。

アッレグリと選手たちは水曜朝にナポリに到着し、そのままクラブの練習施設があるカステル・ヴォルトゥルノへ向かった。そこで、土曜午後にヴェネツィアで行われるヴェネツィアとのセリエAの試合に向けて準備を進める。

ガゼッタ・デロ・スポルトは、アッレグリがデ・ブライネや、具体的な名前は挙げられていないほかの大物選手をベンチに置き、メッセージを示す可能性があるとみている。「ヴェネツィアでは、まったく違うナポリが必要になる。違うアプローチが必要だ」と、ピンク色の紙面で知られる同紙は締めくくった。