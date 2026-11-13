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PSVアイントホーフェンが1月の電撃移籍を狙う中、ベルギーの象徴的存在であるケヴィン・デ・ブライネの去就を巡る憶測が過熱している。35歳のナポリのプレーメーカーは、エールディヴィジの強豪への今冬の移籍の可能性を否定せず、憶測が高まる中でも自身の考えを明かしていない。

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デ・ブライネ、エールディビジ移籍の憶測に言及

デ・ブライネは、PSVへの驚きの移籍をめぐる報道が増える中で口を開いた。ただし、経験豊富なMFは低地諸国に戻る可能性を否定するまでには至っていない。ベルギー代表が最近行ったトルコ代表との国際試合後、35歳のデ・ブライネは、フィリップス・スタディオンを本拠とするPSVからの関心について直接質問された。移籍が決まっているとは認めなかったものの、含みを持たせた返答によって、冬にナポリを離れる可能性をめぐる憶測はさらに強まっている。

この件について問われたデ・ブライネは、HLNが伝えたところによると、「それについてはあまり多くを話せない。今は満足している。調子も良いし、すべての試合で良いレベルのプレーができている。今後のことは、そうなったときに分かる」と説明した。ピッチ内外で冷静な振る舞いを見せることで知られる司令塔は、報道を気にしていない様子だった。「今はそれについて話すときではない。どういうものかは分かっている。噂はいつもたくさんある。その中でも僕は冷静でいる。僕のことは知っているだろう。自分のプレーのレベルと身体の状態には満足している。大事なのはそれだけだ」と付け加えた。

ナポリのスター、1月のPSV移籍に含み

自身とオランダの強豪が互いに好意を抱いているのかと重ねて問われると、ナポリのスターは思わず笑みを浮かべ、強まる移籍の憶測を鎮めることはなかった。そして、いつも通り短く「どうなるか見てみよう」と答え、移籍の可能性を残した。

噂を明確に否定しなかったことで、1月の移籍市場が近づく中、冬にアイントホーフェンへ移ることは依然として現実的な可能性だとみられている。PSVはシーズン後半に向けた戦力強化を望んでおり、選手の含みを持たせた姿勢は、新年を前にエールディビジのファンの期待をさらに高めそうだ。

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PSV、1月の獲得を画策

報道によると、エールディビジ首位のPSVは、デ・ブライネとナポリとの契約が来夏に満了するのを待たず、早ければ冬の移籍市場で獲得したい考えだ。移籍を実現するには、PSVがナポリと金銭面で合意する必要がある。ナポリも夏にベテラン選手を失うより、移籍金を得ることを選ぶ可能性がある。デ・ブライネほどの実績を持つ選手を獲得できれば、オランダ1部リーグにとって大きな成果となる。

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キャリアの晩年をイタリアで過ごしているベルギー人選手にとって、アイントホーフェンへの移籍は、ある意味で故郷への帰還にもなる。家族の近くにいられることや、国境地帯に自身のルーツがあることから、PSVはこの名MFにとって魅力的な移籍先だ。長年にわたり欧州サッカーのトップレベルでプレーしてきたデ・ブライネにとって、なじみのあるコーチ陣の下で若く攻撃的なPSVをけん引する機会は、大きな魅力となっているようだ。

ファン・ボメル監督も移籍を支持

ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督は、この状況について語るのにふさわしい人物だ。自身も現役生活の終盤、2012年にACミランを離れてPSVに復帰するという、似た移籍を経験している。元MFのファン・ボメル監督は、デ・ブライネの技術を生かすプレースタイルにエールディビジは最適だと考えている。選手の個人的な事情とオランダサッカーの戦術的な特徴は、デ・ブライネがピッチ上で発揮するものと非常によく合うと指摘した。

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「決断するのは本人だが、彼はそれほど遠くないところに住んでいるし、オランダのサッカーは彼に合っている」とファン・ボメル監督は語った。ベルギー代表指揮官は、リーグを特徴づける攻撃的な哲学が重要な要素だと強調。「攻撃的なサッカーのやり方、常にサッカーをしようとする姿勢……。それが彼にぴったり合う」と付け加えた。