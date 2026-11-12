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PSVがケヴィン・デ・ブライネの獲得に動いている。水曜夜の海外での報道を受け、アイントホーフェンス・ダフブラット紙のPSV担当記者リック・エルフリンクが認めた。昨季のリーグ王者は大型移籍の実現を目指している。

35歳のデ・ブライネは、実績あるピーター・ボス監督にさらなる攻撃の選択肢をもたらす存在として期待されている。エルフリンクによると、世界的に有名なこのMFをアイントホーフェンに迎えられるという「確かな希望がある」という。

同記者は「ベルギー人のデ・ブライネとは、首脳レベルで接触している。彼はベルギー代表で、PSVのトレーナーであるエディ・ペペルスと長年にわたって一緒に仕事をしている」と付け加えた。

エルフリンクによれば、今夏にナポリとの契約が満了するデ・ブライネについて、PSVが「巨額の移籍金」を支払う必要はない。「ただし、ベルギーのスターには破格の給与を支払う必要がある。PSVでは、例えばイヴァン・ペリシッチもそうした給与を得ている」

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「このレベルの選手のためなら、PSVはもちろん常に大金を投じる意向がある。ただし、すべてが許容できる範囲に収まることが条件だ」とエルフリンクは語った。

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エルフリンクによると、デ・ブライネはPSVからの接触に「決して否定的ではない」反応を示したという。移籍が実現可能かどうかは、今後数週間で明らかになる見通しだ。

PSVがデ・ブライネをオランダに迎えることに成功すれば、1月10日のフェイエノールト戦でデビューする可能性がある。ただし、その月はまだチャンピオンズリーグに出場できない。

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デ・ブライネは加入からわずか1年半でナポリを離れる可能性がある。マンチェスター・シティで大きな成功を収めた10シーズンを経て、南イタリアのクラブと契約した。

ベテランのデ・ブライネはナポリで36試合に出場し、9ゴール6アシストを記録している。今季はセリエAで4ゴールを挙げた一方、チャンピオンズリーグでは無得点だ。