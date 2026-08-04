7月24日、その時がついに訪れた。ユルゲン・クロップが新たなドイツ代表監督として、非常に大きなメディアの注目を集める中でお披露目された。前任者ユリアン・ナーゲルスマンの下で喫した悲惨なW杯、パラグアイに敗れて十六分の一決勝で姿を消した結果は、早く忘れるべきものだった。クロップは自信をみなぎらせ、「代表チームだけでなく、ひょっとすると国全体を再び正しい軌道に乗せたい」と言い切った。そのためには、彼の考えでは一致団結した総力戦が必要となる。さらに、近年の主要大会で失望を与えることがほとんどだったDFBチームには、新たなアイデアも欠かせない。「チェックしているフィールドプレーヤーは57人いる」とクロップは明かしたが、そのうちの1人がフィリップ・トロイであることはまず間違いないだろう。

というのも、SCフライブルクに所属する25歳は、ポジション面だけを見ても新指揮官にとって特に興味深い存在になりそうだからだ。トロイはキャリアを一歩ずつ着実に築き上げ、今では来季2年連続で欧州の舞台に立つスポルト・クルプで、議論の余地のないレギュラーとなっている。前季の欧州での戦いで、トロイを擁したフライブルクは少なくともアストン・ビラとのヨーロッパリーグ決勝まで勝ち進んだ。少なくともドイツ代表の有力候補になれるだけの実力を、トロイは備えている。そして彼は右サイドバックだ。まさにそのポジションこそ、近年のドイツ代表監督たちをたびたび悩ませてきた場所だった。

「ドイツにはサイドバックのポジションにそれほど多くの選択肢がない」と、トロイはkickerで、自身を取り巻く競争状況を現実的に整理した。この非常に限られた選択肢によって、ユリアン・ナーゲルスマンはまたしてもヨシュア・キミッヒを右サイドバックに回した。とはいえ、DFB副キャプテンはバイエルン・ミュンヘンでは守備的MFでしか起用されていない。最終的にパラグアイ戦でうまくいかなかったため、キミッヒはそのポジションから外され、中盤中央へと移された。ファン、チームメート、そして専門家たちも、もともと彼をそちらで見たいと考えていたからだ。

右サイドバックの選択肢不足により、それまではナーゲルスマンの立場からすれば不可能だった。しかし、まさにその代替案が、今のユルゲン・クロップにはフィリップ・トロイという形で現れるかもしれない。「胸に鷲のエンブレムを付けて、いつかピッチに入ることができたらというのは、僕の夢だというのは隠していない」と、トロイはSkyで打ち明けている。

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そのフライブルクの選手は、ある意味でクロップが大きく育て上げた元ボルシア・ドルトムントの教え子を思わせる。ケヴィン・グロスクロイツだ。彼は人手不足の際、2013-14シーズンのドルトムントで本職は攻撃的な選手でありながら、突然右サイドバックを務めることになったが、その役割を見事にこなし、ブラジルW杯のメンバーに選ばれるまでになった。もっとも、大会では代表監督ヨギ・レーブに起用されなかった。献身性、尽きることのない走力、そして強靭なフィジカルを武器に、クロップの下で黄色と黒のチームで輝いたのはグロスクロイツだけではない。昨年のスポルト・クルプでのフィリップ・トロイもまたそうだった。どうやら新代表監督は、このポジションでそうした特長を非常に高く評価しているようだ。

フィリップ・トロイ「代表まではまだ少し足りないことは分かっている」

「代表まではまだ少し足りないことは分かっている」と、トロイは3月末にkickerで語っていたが、今ではその距離もさらに縮まっているはずだ。3年半前、胸に鷲の入ったユニフォームは、トロイにとってまだほとんど手の届かない夢だった。主将としてプレーしていたのは確かにスポルト・クルプだったが、それはあくまで3部リーグのセカンドチームだった。

そして2023年夏、自身の今後をどうするかが焦点となった際、トロイはブンデスリーガのトップチームに昇格しても出場機会の見込みが乏しい控え選手として残る道ではなく、退団を選んだ。50万ユーロでザンクト・パウリへ移籍し、2.ブンデスリーガへと活躍の場を移したのだ。次なるステップアップは、よく考え抜かれ、慎重に選ばれたものだった。ハンブルクのクラブで彼はいきなり昇格を果たし、さらに2024-25シーズンもブンデスリーガでプレー。ザンクト・パウリは残留を成し遂げた。

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ブンデスリーガの選手となった2025年、次のステップが訪れた。そしてその行き先はフライブルクへの帰還だった。「フィリップは素晴らしい成長を遂げた。彼の復帰を本当にうれしく思っている」と、SCフライブルクのスポーツディレクター、クレメンス・ハルテンバッハは語った。下部組織育ちのトロイを呼び戻すため、フライブルクは550万ユーロを投じた。これは2年前に彼を手放した際に受け取った金額の11倍に当たる。その投資は報われるものとなるはずだった。というのも、25歳の市場価値は今や1500万ユーロに達しているからだ。「ここ数カ月の流れは本当にうれしい。でも、僕はいつだってハングリーだ」とトロイはkickerに話している。

そして、まさにそのハングリー精神こそ、新代表監督ユルゲン・クロップが選手たちに求めるものだということは、これまでの歩みがこれ以上ないほど明確に示している。代表でも今後それは変わらないはずだ。さらにフィリップ・トロイは右サイドバック問題も解決し得る。そう考えれば、9月に彼が次のステップを踏み、DFBチームでプレーするという夢を実現しても何ら不思議ではない。その時、ユルゲン・クロップは今後のネーションズリーグに向けた26人のメンバーを発表する。そしてフィリップ・トロイは、その座を争う有力候補の1人だ。