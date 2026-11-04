ケイン「俺はバロンドールの単独受賞者だ！」

バイエルン・ミュンヘンのFWで、2026年のバロンドール受賞者であるハリー・ケインは、自身のプレースタイルが従来型のストライカーとは異なるものであると強調し、そのパフォーマンスのあり方が、将来の世代のセンターフォワードという位置づけに対する見方を変えることに寄与しうると考えを示した。

このイングランド代表FWは、「トリブーナ」が伝えたコメントで、次のように語った。「私は独自のスタイルを持っている。その点で、私は唯一無二のバロンドール受賞者だ。私のようなプレーをし、私が残しているような数字を記録し、同時に中盤まで下がって守備に加わり、多くの面で貢献するというストライカーは、そう多くはいない」

33歳のケインはこう続けた。「おそらくそれは、将来、人々がセンターフォワードという位置づけに対して抱く見方を変え、若い選手たちにこのポジションへの異なる取り組み方を与えることになるだろう。それを誇りに思う」

ケインが頂点までの道のりを語る

バイエルン・ミュンヘンのFWは、キャリアの初期に直面した困難にも触れ、頂点に至るまでの自身の道のりが、過去の多くのバロンドール受賞者とは異なるものであったこと、そしてこの偉業への到達の背後には努力と不屈の精神があったことを強調した。

彼はこう語った。「私の道のりは、他のバロンドール受賞者たちの道のりとは少し違っていた。特にキャリアの初期には、困難な時期を経て、私がこのレベルに到達するとは予想していなかった人もいたかもしれない。しかし、懸命な努力と踏ん張る力、そして不屈の精神のおかげで、それを成し遂げることができた」

そしてケインは、批判してきた者たちへ暗に込めたメッセージを送り、こう付け加えた。「サッカーを知り、理解している人々は、常に私を、そして私のプレースタイルや試合への取り組み方を評価してくれていた」

従来型ストライカーの概念を変えるという野心

ケインは、ピッチ上での自身の役割が得点を決めるという任務にとどまらないと考えている。攻撃の深い位置での動き、下がって組み立てに関与すること、守備的な役割への貢献を兼ね備えており、これらこそが、ストライカーの中で自分に独自性を与えている特徴だと彼は信じている。

バイエルン・ミュンヘンのFWは、自身のスタイルの影響が将来の世代にまで及び、若い選手たちにセンターフォワードというポジションの選手が担いうる任務について異なる考え方を与えることを望んでいる。