ケイン：「今シーズンはキャリアで最も素晴らしい」

イングランド代表主将ハリー・ケインは、現在キャリア最高の時期だと強調。今シーズンも好調を維持し、記録更新を狙う。

先週水曜のワールドカップでは、彼の2得点がイングランドを救った。 後半に2得点を挙げ、トーマス・トゥヘル監督率いるチームを率いてコンゴ民主共和国代表に2－1で逆転勝ちし、「スリー・ライオンズ」をベスト16へ導いた。

この86分のゴールで、ケインはクラブと代表通算72得点をマークした。 これは2011-2012シーズンに82得点を挙げたリオネル・メッシに次ぐ歴代2位の記録だ。

ESPNによると、32歳のストライカーはイングランド代表の公式番組で次のように語った。 「今季はすでに72得点をマークし、さらに増やせればと思っている。過去最高のシーズンでも20点近く多い数字だ」

W杯前にバイエルンでブンデス連覇とDFB杯制覇を遂げ、国内61得点をマークしたイングランド主将は続けた。 「キャリアを通じて多くの素晴らしい瞬間を経験してきたが、今の自分の全体的な感覚を考えると、ピッチに立つときはキャリア最高のコンディションだ」

ケインは確信を持って続けた。「どんな状況でも、与えられたチャンスをゴールにできると感じている。すべてが最高のタイミングで重なった」。

代表最多得点記録を持つ彼は、主要大会では「少しの運と、狙うフィジカルが整うことが必要だ。過酷なシーズンの後だと難しいが、今年は感謝している。 私にとって重要なのは次の試合だけ。メンタルも絶好調で、次の試合が待ち切れない。試合が立て続けにある今は最高だ」