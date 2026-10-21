バイエルン・ミュンヘンは水曜日、チャンピオンズリーグでアーセナルと2-2で引き分けた。ハリー・ケインはアシストとゴールを記録し、今回もドイツの強豪で重要な役割を果たしたが、勝利にはつながらなかった。

アーセナルには早々にアクシデントが起きた。ブカヨ・サカが開始15分もたたないうちに負傷交代。代わって入ったエベレチ・エゼがバイエルンのオフサイドトラップを巧みにかわし、先制点を挙げた。

バイエルンは反撃に出て、35分に1-1とした。ケインがアルフォンソ・デイヴィスに見事なパスを通し、デイヴィスが至近距離からダビド・ラヤを破った。アーセナルもリッカルド・カラフィオーリが勝ち越しに迫ったが、前半にさらなるゴールは生まれなかった。

後半の立ち上がりは活気にあふれ、マヌエル・ノイアーとラヤがそれぞれ見事なセーブを見せた。その後、イスマエル・サイバリが突如として好機を迎えたが、オフサイドの位置から放ったシュートは枠を外れた。両チームとも明らかに勝利を狙っていた。

試合開始から1時間が経過したころ、ガブリエウ・マガリャンイスが不運にもハンドを犯し、バイエルンがPKを獲得。ケインがこれを完璧に決め、チャンピオンズリーグでの連続得点を10試合に伸ばした。同大会では、かつてクリスティアーノ・ロナウドが11試合連続で得点している。

一進一退の展開が続き、コンラート・ライマーは素早いカウンターからシュートを放ったが、わずかに枠を外れた。ラヤは途中出場のルイス・ディアスの得点を阻止。アリアンツ・アレーナでは時間が過ぎていき、バイエルンの重要な勝利が近づいていた。

しかし、その勝利は実現しなかった。アーセナルが見事な攻撃からデクラン・ライスのシュートで2-2に追いついたのだ。ノイアーはユリエン・ティンバーの強烈なシュートをバーの上にはじき出した。昨季のチャンピオンズリーグで準優勝したアウェーチームにとって、価値ある勝ち点1となった。