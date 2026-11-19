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バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインが、チャンピオンズリーグにおけるチームでの野望や、同僚マイケル・オリーズが将来バロンドールを受賞する可能性について語った。

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また、フランスメディア『フット・メルカート』のインタビューでは、自身のプレースタイルとレアル・マドリーのレジェンド、カリム・ベンゼマとの共通点についても明かした。

ケインはベンゼマの能力を称賛し、次のように語った。「ずっと彼のファンだった。2022年にレアル・マドリーで成し遂げたことは本当に見事だった。中盤まで下がってほとんどプレーメーカーのようにプレーし、試合のリズムをコントロールしながら、適切なタイミングでペナルティエリアに入っていく能力を持っている」

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さらに、こう続けた。「フィジカル面では少し違うけれど、サッカーIQやスペースを見つける能力、周りの選手を助けたいという姿勢の面では、僕たちにはとても似ている部分があると思う。ゴールを決めるために常にペナルティエリア内にいる必要はないということを、僕たちは2人とも証明してきた」

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マイケル・オリーズがバロンドールを受賞し、その栄誉をミュンヘンに持ち帰る可能性について問われると、ケインは次のように答えた。「マイケルは素晴らしい選手で、彼のクオリティやピッチで何ができるかを毎日練習で目にしている。バロンドールをミュンヘンに持ち帰るためのすべての要素を間違いなく備えているし、そのことに疑いの余地はまったくない」

このイングランド人FWは、今シーズンのバイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ優勝の可能性にも言及し、同大会が自身とチームメイトにとって最大の目標であると強調した。

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「チャンピオンズリーグは僕にとっても、チーム全体にとっても主要な目標だ。僕たちには大きな可能性を秘めた選手がそろう強力なグループがある。昨シーズンのパリ・サンジェルマンとの対戦は狂気じみていて、非常に拮抗していた。2連覇を果たしたチームに敗退したことを恥じる理由は何もない」

さらに、「同じ監督、同じメンバーでもう1シーズン取り組みを続けることが、僕たちをより強くしてくれるだろう」と付け加えた。

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元トッテナムのストライカーはこう続けた。「今シーズンは自分たちのシーズンになるかもしれないと信じてスタートした。それを実現する方法を見つけ、違いを生み出し、この先のラウンドを勝ち抜く助けとなるプラスアルファの要素にたどり着かなければならない。チャンピオンズリーグ優勝のためにできることはすべてやる。それが僕たちの主要な目標だからね」

また、ケインはバロンドール受賞時の思い出を振り返り、故郷で賞を受け取れたこと、そして自身の名前がサッカー界のレジェンドたちと並んだことへの誇りを口にした。

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「バロンドールを受賞できてとても誇りに思う。それに、故郷で賞を受け取れたことで、あの瞬間はより特別なものになった。あの夜にトロフィーを手渡してくれたロナウド・ナザーリオをはじめ、クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、ゲルト・ミュラーといった選手たちと並んで自分の名前があるのを見るのは、大きな誇りだ。特に、キャリア初期にはレンタル移籍を経験し、自信と逆境に耐える力を培わざるを得なかった自分の歩みを考えればなおさらだ」

さらに、「バイエルンに加入してから、明らかに別のレベルに到達したし、今は自分のキャリアの絶頂期にあると感じている」と語った。

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ケインはこう続けた。「バロンドールを受賞したことで、世界中の人々の僕に対する見方が変わったと思う。ファンの熱狂ぶりや反響の大きさは、もしかすると予想していなかったかもしれない。授賞式の会場を後にして、通りで待っていてくれたサポーターの前でトロフィーを掲げたとき、決して忘れることのない魔法のような瞬間を生きているのだと実感した」