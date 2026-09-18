ケイン、ドイツで歴史を刻む：100ゴール到達で新記録樹立

イングランド代表FWハリー・ケインが、ドイツ・ブンデスリーガの歴史にその名を金文字で刻み続けている。ブンデスリーガ第4節、本拠地「アリアンツ・アレーナ」で現在行われているバイエルン・ミュンヘンとホームに迎えたウニオン・ベルリンとの一戦で、リーグ通算100得点目を記録したのだ。

バイエルンは前半を3－0のリードで終えた。ケインは39分、チームメイトのマイケル・オリセが獲得したPKで2点目を追加。イングランド代表主将は巧みにこれを蹴り込み、GKの右へ強烈に決めた。

数字とデータを扱う国際的なネットワーク「Squawka」によると、ケインはドイツ・ブンデスリーガ史上最速で100得点に到達した選手となった。わずか98試合でこの驚異的な数字を達成し、リーグの歴史に名を刻む数々のレジェンドたちを上回った。

このイングランド代表の点取り屋は、2023年夏にトッテナムから加入して以来、バイエルン・ミュンヘンで並外れた黄金時代を過ごしている。バイエルンをブンデスリーガ優勝2回、ドイツ・スーパーカップ制覇2回、さらにDFBポカール制覇へと導いた。

個人としても、ケインは各賞を完全に支配している。直近3シーズン連続でブンデスリーガ得点王の座に君臨し、2024－2025シーズンのブンデスリーガ最優秀選手賞に輝いた。加えて、2023－2024シーズンと2025－2026シーズンには欧州最優秀得点者に贈られるゴールデンシューを獲得している。

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