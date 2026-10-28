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ブラックバーン・ローヴァーズのFWアンドリ・グジョンセンは今、欧州サッカー界で最も決定力の高いストライカーとしての地位を築きつつある。アイスランド代表の同選手は、ハリー・ケインやキリアン・エンバペといったトップクラスのFWを上回るシュート決定率を記録。チームを10位に押し上げ、チャンピオンシップのプレーオフ圏内を射程に収めている。

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欧州屈指の決定力

24歳のグジョンセンは、イーウッド・パークで今季序盤から目覚ましい活躍を見せている。チャンピオンシップでは11試合で8ゴールを記録し、リーグ得点ランキング2位につける。直近ではウェスト・ブロム戦とレクサム戦で2試合連続の2得点を挙げた。

Not The Top 20 Podによると、同選手のシュート数に対する得点の割合は、欧州の上位10リーグで10本以上のシュートを放った選手の中で現在最高だ。リーグ戦での8ゴールは、わずか16本のシュートから生まれている。

この驚異的な決定率は、2026年バロンドール受賞者のケイン、2位のエムバペ、そしてマンチェスター・シティの得点マシン、アーリング・ハーランドといった世界屈指の選手たちを上回る。1得点に要する出場時間でもチャンピオンシップのトップに立ち、国内のライバルをしのぐ一方、優れたポストプレーと空中戦での強さも見せている。

モウブレイ監督が明るい将来を予想

ブラックバーンのトニー・モウブレイ監督は、自チームのセンターフォワードが秘める大きな可能性を十分に認識している。62歳の指揮官は土曜日、エースストライカーの再びの2得点により、チームがホームでレクサムに2-0で勝利するのを見届けた。

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週末の勝利後、ブラックバーンの指揮官は好調なアタッカーの将来について、明確なメッセージを送った。

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モウブレイ監督は「気をつけろよ。さもないと父親のようにバルセロナに行くことになるぞ」と語った。

父の名に恥じない活躍

この若きフォワードは、チェルシーとボルトンで活躍したエイドゥル・グジョンセンの息子だ。アイスランド出身の名選手である父は、スタンフォード・ブリッジでプレミアリーグを2度制覇し、チェルシーでは263試合で78ゴールを記録した。

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その後、バルセロナで3年間を過ごし、2009年には歴史的な3冠を達成。同クラブでは114試合で19ゴールを挙げた。アンドリは今、イングランドのサッカー界で自身の実績を築きつつあり、父がキャリア晩年にボルトンで記録したチャンピオンシップでの5ゴールをすでに上回っている。

クラブでの好調ぶりは代表での活躍にもつながっている。レアル・マドリーとバルセロナの下部組織に在籍した経験を持つアンドリは、アイスランド代表としての直近4試合で2ゴール1アシストを記録した。

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トップリーグ復帰を目指して

ブラックバーンがプレミアリーグからの長い不在に終止符を打とうとする中、グジョンセンは今後も得点を重ねたいところだ。1994-95シーズンの優勝チームは、2012年の降格以来、イングランドのトップリーグでプレーしていない。

ブラックバーンは現在、チャンピオンシップで10位につけるが、昇格プレーオフ圏内とはわずか勝ち点2差だ。今後数カ月でモウブレイ監督がチームを昇格争いに導くには、この驚異的な得点ペースの維持が重要になる。