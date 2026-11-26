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バイエルン・ミュンヘンは、エースストライカーのハリー・ケインを含む主力選手が複数離脱する深刻な負傷者続出に直面している。それでもスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、今冬の移籍市場で積極的に動く可能性は低いとの見方を示した。

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アリアンツ・アレーナを襲う攻撃陣の危機

バイエルン・ミュンヘンは今後の試合に向けて、選手起用に頭を悩ませている。 複数の主力選手がメンバーから外れている ためだ。ケインは 左足首の脛腓靱帯断裂で手術を受け 、長期離脱を余儀なくされている。マイケル・オリーセ、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィスも出場できない。さらにイスマエル・サイバリとベテランGKマヌエル・ノイアーも不在で、チームは複数のポジションで選手層が薄くなっている。

DAZNの取材に応じたフロイントは、状況の深刻さを隠さなかった。スポーツディレクターは、攻撃陣の負傷者が特定のポジションに集中していることで、ここ数週間、戦術面の柔軟性が特に損なわれていると指摘した。「今の状況が厳しいのは明らかだ。遠回しに言う必要はない。攻撃陣の似たポジションにいる選手が何人も離脱しているのだから」と、BILDが伝えている。

1月の大型補強は計画せず

ケインの得点力を補うため、移籍市場で選手を獲得すべきだという外部からの声は強まっている。それでもフロイントは、大型補強を行う予定はないと主張する。クラブ首脳陣は、比較的早期に復帰できる負傷者が戻れば、1月に緊急補強をしなくてもチームを立て直せると考えている。この姿勢は、現有戦力で冬を乗り切れるという信頼の表れだ。

スポーツディレクターは「選手たちが全員、順調に戻ってくることを願っている。早く戻る選手もいれば、少し遅くなる選手もいる。だから、大きな動きをする計画はない」と説明した。クラブは外部からの補強よりも、選手の復帰に重点を置いているという。「今後数週間で、選手の起用状況が少し変わることを期待している」とも語り、医療スタッフが負傷者の復帰に向けて懸命に取り組んでいることを示した。

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主力選手の復帰時期

ブンデスリーガ首位のバイエルンには明るい兆しもある。複数の選手が復帰に近づいており、マイケル・オリーセは早ければ今週末のハンブルク戦で出場する可能性がある。サイドの戦力にとって待望の後押しとなるだろう。カナダ代表のアルフォンソ・デイヴィスも回復が進んでおり、12月中旬までに試合のメンバーに戻る見込みだ。現在の守備面の懸念をいくらか解消できることになる。

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一方、ほかの主力選手の復帰にはもう少し時間がかかる。セルジュ・ニャブリが公式戦に出場するのはクリスマス休暇明けになる見通しで、足を負傷しているマヌエル・ノイアーは1月第1週の復帰を目指している。選手が段階的に戻ってくることが、難しい取引も多いシーズン途中の移籍市場で多額の資金を投じなくても、戦力は自然に回復するというフロイントの考えの根拠になっている。

現有戦力への信頼

一部の役割では専門の選手が不足しているものの、クラブ首脳陣は代役を起用した布陣で得てきた結果に満足している。選手たちはチームのために本来希望するポジション以外でのプレーを求められており、フロイントもその姿勢を公に称賛した。こうした全員の努力によって、通常は先発メンバーを支えるスター選手たちが不在でも、バイエルンはリーグ戦で勢いを維持している。

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フロイントは最後に、ヴァンサン・コンパニ監督が起用できる選手たちの質を改めて強調した。「今いる選手たちの中にも、非常に優れた選手がそろっている。必ずしも最適なポジションでプレーできているわけではないが、それでも多くの勝ち点を積み重ねてきた」と語った。