ケインやベリンガムも含まれる……ノルウェー戦を控えたイングランドを襲う「大きなジレンマ」

イングランド代表は2026年W杯準決勝進出の場合、主将ハリー・ケインら最大5人がイエローカード累積で欠場する恐れがある。準々決勝ノルウェー戦を控えたドイツ人監督トーマス・トゥヘルにとって、これは大きな課題だ。

英紙『ザ・サン』によると、ノルウェー戦でイエローカードを受けると、最多5選手が準決勝を欠場する。 メキシコ戦で3－2の劇的勝利を収め、準々決勝進出を決めた。次戦の相手はハーランド擁するノルウェーだ。

FIFA規定ではグループステージと準々決勝後にイエローカードはリセットされるが、 ただし、32強や16強の段階で警告を受けた選手は準々決勝、さらにその後に警告を受けた選手は準決勝に出場できない。

最も注目されるのは、メキシコ戦で2得点を挙げたジュード・ベリンガムだ。彼はコンゴ民主共和国戦でイエローカードを受けており、準々決勝で再び警告を受けると準決勝に出場できない。

メキシコ戦ではデクラン・ライス、キャプテンのハリー・ケイン、ニコ・オライリーも警告を受けており、3人も同じリスクを抱える。

さらにジョーダン・ヘンダーソンも、メキシコ戦では出場せずタッチラインでの抗議で警告を受けた。彼はメキシコシティでの祝賀会で手首を負傷し、大会を離脱した。

この状況はトゥヘル監督にとって大きなジレンマだ。準決勝という大会の命運を左右する一戦を前に、現状の布陣を維持するか、それとも変更するかの判断が迫られている。

メキシコ戦で一発退場となったジャレル・クアンサは、ノルウェー戦での起用が難しい。FAは、トランプ米大統領が米国代表FWフォラリン・バログンの出場停止を解除させた前例を参考に上訴を検討している。

ノルウェーにはアーリング・ハーランドという強力なストライカーがいるため、布陣は難題だ。トヒールは準々決勝の勝利と準決勝を見据えた主力温存のバランスを迫られている。