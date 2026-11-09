ケインは選外！メッシがFIFPROベストイレブンに復帰、ヤマルは10代選手の記録を更新

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2026年のFIFPRO男子ワールドイレブンが正式に発表され、伝説的なベテランと記録を塗り替える若手が名を連ねた。しかし、2026年のバロンドール受賞者であるイングランド代表FWハリー・ケインが選外となったことで、人選をめぐる議論が巻き起こっている。

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メッシが復帰、ヤマルは歴史的快挙

リオネル・メッシが再びFIFPRO男子ワールドイレブンに選出され、2023年以来の復帰を果たした。メッシはアルゼンチン代表をワールドカップ決勝に導いた大会で8得点を記録。チームは決勝でスペインに延長戦の末、0-1で惜敗した。

同じく歴史に名を刻んだのは、バルセロナの逸材ラミン・ヤマルだ。期待を上回り続けるヤマルは、20歳になる前にワールドイレブンに2度選出された史上初の選手となった。今季の選出メンバーには、ヤマルのほかにダビド・ラヤ、パウ・クバルシ、ロドリ・エルナンデスのスペイン人選手3人が名を連ねている。

ハリー・ケインがまさかの落選

今回の発表で最大の話題は、間違いなくケインの落選だ。イングランド代表主将は現バロンドール受賞者だが、同じプロ選手たちから十分な票を得られず、最終選考に残れなかった。

ケインの落選は、前線のポジションを巡る競争の激しさを浮き彫りにした。投票者は際立った前線の選手たちを選んだ格好だ。アーリング・ハーランドは昨季プレミアリーグで27得点を挙げて得点王となり、ワールドカップでも7得点を記録してノルウェーを史上初の準々決勝進出に導き、選出された。キリアン・エンバペもワールドカップで10得点を挙げて大会得点王となり、同大会の歴代最多得点者となって選出を果たした。

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リーグ・アンとPSG勢が存在感

チャンピオンズリーグを連覇したフランス王者パリ・サンジェルマンからは、最終的なベストイレブンに3人が選出された。モロッコのスター選手アクラフ・ハキミ、ポルトガル人左サイドバックのヌーノ・メンデス、MFヴィティーニャが、クラブの欧州での成功に果たした重要な役割を評価された。

メンバーは73カ国のプロサッカー選手1万9806人による投票で選ばれた。対象選手は、2025年8月4日から2026年7月19日までに公式戦30試合以上に出場した選手で、その期間のパフォーマンスが評価された。

2026年FIFPROワールドイレブン全選手

2026年FIFPROワールドイレブンの顔ぶれは、GKがラヤ、最終ラインがハキミ、クバルシ、メンデス。中盤はロドリ、ヴィティーニャ、ジュード・ベリンガムの3人で、前線にはメッシ、ヤマル、エンバペ、ハーランドが並ぶ。