ケインは選外！メッシがFIFPROベストイレブンに復帰、ヤマルは10代選手の記録を更新

メッシが復帰、ヤマルは歴史的快挙
リオネル・メッシが再びFIFPRO男子ワールドイレブンに選出され、2023年以来の復帰を果たした。メッシはアルゼンチン代表をワールドカップ決勝に導いた大会で8得点を記録。チームは決勝でスペインに延長戦の末、0-1で惜敗した。
同じく歴史に名を刻んだのは、バルセロナの逸材ラミン・ヤマルだ。期待を上回り続けるヤマルは、20歳になる前にワールドイレブンに2度選出された史上初の選手となった。今季の選出メンバーには、ヤマルのほかにダビド・ラヤ、パウ・クバルシ、ロドリ・エルナンデスのスペイン人選手3人が名を連ねている。
ハリー・ケインがまさかの落選
今回の発表で最大の話題は、間違いなくケインの落選だ。イングランド代表主将は現バロンドール受賞者だが、同じプロ選手たちから十分な票を得られず、最終選考に残れなかった。
ケインの落選は、前線のポジションを巡る競争の激しさを浮き彫りにした。投票者は際立った前線の選手たちを選んだ格好だ。アーリング・ハーランドは昨季プレミアリーグで27得点を挙げて得点王となり、ワールドカップでも7得点を記録してノルウェーを史上初の準々決勝進出に導き、選出された。キリアン・エンバペもワールドカップで10得点を挙げて大会得点王となり、同大会の歴代最多得点者となって選出を果たした。
リーグ・アンとPSG勢が存在感
チャンピオンズリーグを連覇したフランス王者パリ・サンジェルマンからは、最終的なベストイレブンに3人が選出された。モロッコのスター選手アクラフ・ハキミ、ポルトガル人左サイドバックのヌーノ・メンデス、MFヴィティーニャが、クラブの欧州での成功に果たした重要な役割を評価された。
メンバーは73カ国のプロサッカー選手1万9806人による投票で選ばれた。対象選手は、2025年8月4日から2026年7月19日までに公式戦30試合以上に出場した選手で、その期間のパフォーマンスが評価された。
2026年FIFPROワールドイレブン全選手
2026年FIFPROワールドイレブンの顔ぶれは、GKがラヤ、最終ラインがハキミ、クバルシ、メンデス。中盤はロドリ、ヴィティーニャ、ジュード・ベリンガムの3人で、前線にはメッシ、ヤマル、エンバペ、ハーランドが並ぶ。