ハマンはSkyのコラムで、バイエルンがチャンピオンズリーグでアーセナルと2-2で引き分けた試合と、ドイツ代表監督のユルゲン・クロップがハーフタイムのインタビューで巻き起こしたその後の議論について、こう記した。「ユルゲン・クロップはインタビューで、バイエルンのプレーにおけるハリー・ケインの役割が理解できないと言った。クロップが批判のつもりで言ったのかは分からない。私は以前にも説明したが、ケインは本来、自分の仕事ではないことをすべてやっている。ヴァンサン・コンパニも昨年、ケインがもっと頻繁に相手のペナルティーエリア内にいてくれれば望ましいと言っていた」





クロップは、アーセナルとの対戦でFWケインが時折、自陣のかなり深い位置にいることに驚きを示していた。DAZNの記者ダニエル・ヘルツォークに対し、こう語った。「あなたは先ほど『今日のハリー・ケインはどこにでもいる』と言った。ボールを持っているときなら、それはまったく問題ないと思う。だが、ハリー・ケインが最終ラインにいるのを見ると、それも低い位置でブロックを敷いているときではなく、中盤でプレスをかけているときとなると……」。クロップはその先を語らなかったものの、こうも述べた。「ただ、私はサッカー界の教皇ではない。誰もが好きなようにやっていい。それでも、私はまだ完全には理解できていない」

もっとも、ケインはアーセナル戦で傑出したパフォーマンスを見せた。PKを決め、絶妙なパスでアルフォンソ・デイヴィスの一時同点となるゴールをアシストした。ケインはゴールキックまで蹴り、その後「マン・オブ・ザ・マッチ」に選ばれた。

しかしハマンは、ケインが絶えず下がることは、ハイレベルな戦いでは問題になるとみている。「問題は、主に中盤や守備ラインにいるストライカーを擁して、相手の守備陣に必要な圧力をかけられるのかということだ。サイバリもアーセナル戦では前線にいることが少なく、前方に人が足りなかった。ブンデスリーガではそれでも通用するかもしれないが、国際舞台で通用するかは分からない」

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元ドイツ代表のハマンは総じて、昨季のファイナリストであるロンドンのアーセナルを相手に、古巣が「まずまず」の出来を見せたと評価した。一方で大きな痛手だったのは、出場停止のマイケル・オリーズがいなかったことだという。「アーセナルのようなチームにプレスをかけられると、プレッシャーの下でもボールをキープできる選手がいることが一層重要になる」とハマンは説明した。「オリーズはそうした状況から何度もバイエルンを抜け出させてくれる。相手が2人いてもボールを守り抜くことができ、そうすればどこかで味方がフリーになる」

バイエルンはCLの順位表で何位？

バイエルンは3試合を終えて勝ち点5。CLリーグフェーズの順位表では14位につけている。次はアトレティコ・マドリーとの難しいアウェー戦が待っている。

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ハマンは、バイエルンが決勝トーナメントへの切符を直接つかむとは考えていない。「パリ・サンジェルマンは過去2年間で2度プレーオフを戦い、それでも最終的にはチャンピオンズリーグで優勝した。だが、上位8位以内に入り、ラウンド16への直接出場を決める利点は、セカンドレグをホームで戦えることを考えても小さくない。それでも、バイエルンが上位8位以内に入るとは思わない」