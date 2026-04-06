ケインの状況は？レアル・マドリード戦に向けたバイエルンの公式メンバー発表

ドイツのバイエルン・ミュンヘンは、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦において、ホームのレアル・マドリードと激突する「熱戦」に備え、スペインの首都マドリードへ向かう選手リストを発表した。

このメンバー発表は、バイエルンのファンにとって嬉しいサプライズとなった。イングランド代表のスター、ハリー・ケインが招集メンバーのトップに名を連ね、最近の負傷による欠場をめぐる懸念や不安を一掃する強力なメッセージとなった。 このイングランド人ストライカーのマドリード遠征への参加は、この複雑で運命的な一戦を控えたバイエルン・ミュンヘンにとって、莫大な精神的・戦術的な後押しとなる。

招集リストには、チームの攻撃の要や多くのスター選手が名を連ねた。

登録されたメンバーは以下の通りである：

GK：マヌエル・ノイアー、プリスコット、オルベック。

DF：ダヨット・ウバメカノ、キム・ミンジェ、ジョナサン・ター、アルフォンソ・デイヴィス、イトー、ラファエル・ゲレイロ、ヨゼップ・スタニシッチ。

中盤：ジョシュア・キミッヒ、レオン・ゴレツカ、ジャマル・ムシアラ、ビショフ、コンラッド・ライマー、カール、アレクサンダー・パヴロヴィッチ。

フォワード：セルジュ・ニャブリ、ハリー・ケイン、ジャクソン、ルイス・ディアス、ミカエル・オレシ。

ファンは、欧州の2大巨頭によるこの熱戦となる名門対決を待ち望んでいる。ハリー・ケインをはじめとするスター選手たち率いるバイエルン・ミュンヘンは、レアル・マドリードの本拠地で好結果を残し、準決勝進出への道を切り開こうとしている。