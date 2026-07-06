イングランドは劇的な試合でメキシコを3－2破り、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、ジャレル・クアンサの退場とホームチームの終盤の猛攻を凌いだ。 前半にベリンガムが2得点、後半にはケインがPKで決勝点を奪った。メキシコもPKで1点を返したが及ばず、イングランドは準々決勝でノルウェーと対戦する。

試合はメキシコシティ上空の雷雨で1時間遅れて開始。熱気あふれるエスタディオ・アステカでメキシコが猛攻を仕掛けた。イングランドは序盤、ラウル・ヒメネスのヘディングをGKジョーダン・ピックフォードが好セーブで凌いだ。 一方、イングランドはブカヨ・サカがGKラウル・ランゲルと1対1になったがトラップを失敗し、最初の好機を逃した。

メキシコがボールを支配しチャンスを作ったが、前半半ばにイングランドが先制。36分、デクラン・ライスが素早いカウンターを仕掛け、サカが右足で絶妙なクロスを供給。ケインが巧みに流し、ファーサイドのベリンガムが難なくネットを揺らした。

その2分も経たないうちにイングランドは追加点。キックオフ直後にボールを奪い、ケインからベリンガムへパス。ベリンガムはマークを力でかわし、至近距離から0－2とした。

それでもメキシコは前半終了間際に1点を返した。 ロベルト・アルバラドの危険なフリーキックをエズリ・コンサがオウンゴールし、フリアン・キニョネスが至近距離から1－2とした。ロスタイムにはピックフォードが2度のセーブ、ベリンガムも決定的な守備で同点を許さず。

後半もイングランドは好調を維持。ニコ・オライリーのシュートはポストを叩き、続くサカの決定機も決まらなかった。3点目は60分、ケインのヘディングでゴードンが抜け出し、GKランゲルの反応が遅れてネットを揺らした。 ファガニ主審はPKを宣告。ケインが落ち着いて蹴り込み1－3とした。

しかし54分、VARの介入によりクアンサがレッドカードを受けた。スライディングでボールをかすめた後、滑り込んでヘスス・ガヤルドの脛を蹴った。 数的優位を生かし、メキシコはVARの判定でPKを獲得。ヒメネスが決め2－3とし、再び接戦となった。

終盤は4トップで攻めるメキシコに対し、トゥヘルは守備を厚くして対応。イングランドは連続CKやクロスを凌ぎ、スペンスやW杯デビューのバーンが好守で支えた。

終盤の猛攻にも耐え、10人で準々決勝進出。次は同日ブラジルを1-2で破ったノルウェーと対戦する。