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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jeroen van Poppel

翻訳者：

ケインとベリンガムがメキシコとの激戦でイングランドを勝利に導いた

メキシコ 対 イングランド
メキシコ
イングランド
ワールドカップ

イングランドは劇的な試合でメキシコを3－2破り、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、ジャレル・クアンサの退場とホームチームの終盤の猛攻を凌いだ。 前半にベリンガムが2得点、後半にはケインがPKで決勝点を奪った。メキシコもPKで1点を返したが及ばず、イングランドは準々決勝でノルウェーと対戦する。

試合はメキシコシティ上空の雷雨で1時間遅れて開始。熱気あふれるエスタディオ・アステカでメキシコが猛攻を仕掛けた。イングランドは序盤、ラウル・ヒメネスのヘディングをGKジョーダン・ピックフォードが好セーブで凌いだ。 一方、イングランドはブカヨ・サカがGKラウル・ランゲルと1対1になったがトラップを失敗し、最初の好機を逃した。

メキシコがボールを支配しチャンスを作ったが、前半半ばにイングランドが先制。36分、デクラン・ライスが素早いカウンターを仕掛け、サカが右足で絶妙なクロスを供給。ケインが巧みに流し、ファーサイドのベリンガムが難なくネットを揺らした。

その2分も経たないうちにイングランドは追加点。キックオフ直後にボールを奪い、ケインからベリンガムへパス。ベリンガムはマークを力でかわし、至近距離から0－2とした。

それでもメキシコは前半終了間際に1点を返した。 ロベルト・アルバラドの危険なフリーキックをエズリ・コンサがオウンゴールし、フリアン・キニョネスが至近距離から1－2とした。ロスタイムにはピックフォードが2度のセーブ、ベリンガムも決定的な守備で同点を許さず。

後半もイングランドは好調を維持。ニコ・オライリーのシュートはポストを叩き、続くサカの決定機も決まらなかった。3点目は60分、ケインのヘディングでゴードンが抜け出し、GKランゲルの反応が遅れてネットを揺らした。 ファガニ主審はPKを宣告。ケインが落ち着いて蹴り込み1－3とした。

しかし54分、VARの介入によりクアンサがレッドカードを受けた。スライディングでボールをかすめた後、滑り込んでヘスス・ガヤルドの脛を蹴った。 数的優位を生かし、メキシコはVARの判定でPKを獲得。ヒメネスが決め2－3とし、再び接戦となった。

終盤は4トップで攻めるメキシコに対し、トゥヘルは守備を厚くして対応。イングランドは連続CKやクロスを凌ぎ、スペンスやW杯デビューのバーンが好守で支えた。

終盤の猛攻にも耐え、10人で準々決勝進出。次は同日ブラジルを1-2で破ったノルウェーと対戦する。

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