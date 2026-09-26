イングランド代表の選手たちは、UEFAネーションズリーグ第1節でウェンブリー・スタジアムでスペインに2-3で敗れた後、スペインの強さを認めたが、同時に両代表の差は大きくなかったこと、そして「スリー・ライオンズ」が異なる結果を得る機会を逃したことを強調した。

イングランド代表主将のハリー・ケインは次のように語った。「以前も述べたが、我々はワールドカップで良いパフォーマンスを見せたものの、90分間それを維持することができなかった。今日も似たようなことが起きたのかもしれない」

彼はこう付け加えた。「我々は世界王者であり欧州王者である相手と戦い、良いパフォーマンスを見せた。別の日であれば、間違いなく勝っていただろう。ポジティブな点を活かし、回復して、数日後に再び挑戦しなければならない」

ケインはまた、財務違反に関する115件の告発を含むマンチェスター・シティの案件で今週下された裁定が、代表選手たちの集中力を乱したかどうかという質問にも答え、こう述べた。「その件についてはいくつかの議論があったが、我々は代表チームとして練習しており、それは我々にとって大きな利点だった。クラブのサッカーは脇に置いており、今週も例外ではなかった」

一方、アンソニー・ゴードンはイングランドの敗戦を「逃した機会」と表現し、スペインほどの規模の代表相手ではミスは高くつくと指摘した。

彼はこう語った。「素晴らしい試合であり、いくつかの攻撃はハイレベルだった。しかし、このような試合ではミスは非常に高くつく。相手が勝ち取るというより、自分たちが勝利を手放しているという感覚が常に付きまとう」

ゴードンはケインが外したペナルティキックにも触れ、それを決めていればイングランドは試合を決定づけるうえでより有利な状況に立てただろうとし、こう述べた。「あれで我々は絶好の状況に立てる。ペナルティキックはあり得ることで、彼が外すことはめったにない。だから彼を許そう」

このウインガーは両代表がレベルにおいて近いと強調し、こう付け加えた。「差はないと思う。互角だと感じている。ペナルティキックが決まっていれば、我々は勝てる」

同時にゴードンはスペイン代表の実力を認め、こう語った。「彼らが世界最高であるのには相応の理由がある。スコアが2-3になったとき、彼らのボール支配の力を見て取ることができた」

彼はまた、試合中に交代させられたことについてもコメントし、こう述べた。「いつもこのことには落胆させられるが、今夜は少し疲れていたので、おそらく正しい決断だったと感じた」

ディフェンダーのジャレル・クアンサーもスペイン代表を称賛し、こう語った。「彼らは世界王者であり、世界最高のチームだ。そして我々は力強い試合を見せた。この経験を活かし、次の彼らとの試合でポジティブな結果を出せることを願っている」