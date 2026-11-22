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攻撃陣の主力2人が負傷し、バイエルン・ミュンヘンは1月の移籍市場に対する方針の再考を迫られる可能性がある。ヘルベルト・ハイナー会長は、補強を予定していなかったものの、主力の突然の離脱を受けて移籍市場の動向を注視する必要があると認めた。

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アリアンツ・アレーナを襲う危機

相次ぐ負傷で攻撃陣の選択肢が激減し、ヴァンサン・コンパニ監督の戦術面でのやりくりは極めて難しくなっている。最大の打撃は、 エースストライカーのハリー・ケインを失ったこと だ。ケインは 先日のケルンとの1-1の引き分け で左足首の脛腓靱帯を断裂し、復帰まで3～4カ月を要する見込みだ。イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィスもすでに負傷しており、ブンデスリーガ首位チームは得点実績のある選手を欠くことになった。

さらに、オリーセも今後のリールとのチャンピオンズリーグの試合を欠場する見込みだ。足の負傷は当初、打撲にすぎないと診断されたが、回復までの時間的余裕は少ない。トップチームの選択肢は乏しく、コンパニ監督は10代の選手に前線を託さざるを得ない可能性がある。

補強方針を転換する可能性

今週末までは、ミュンヘンの首脳陣はシーズン途中の補強を行わない方針を決めていたと報じられていた。ジェイドン・サンチョやカリム・ベンゼマのような著名なフリーエージェントを理論上は獲得できるとしても、方針は変わらないとみられていた。しかし、現状の深刻さを受け、首脳陣の姿勢に変化が生じている。ヘルベルト・ハイナー会長は、新年までに負傷者が想定どおり復帰しなければ冬の補強に動けるよう、可能性を残していると認めた。

ハイナー会長は報道陣に対し、最近の負傷者続出は予想外だったと率直に語った。「事実として、これは我々が予想していなかった状況だ。その点ははっきりさせなければならない。冬の中断期間に再び対応する必要があるとは思わないが、状況がいかに早く変わるかは分かるだろう。金曜日以降、さらに2人が負傷した。必要となれば、バイエルンはいつでも対応できる。ただ、我々が望んでいることではない」と会長は述べた。『BILD』が伝えている。

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復帰する主力の起用も慎重に

ルイス・ディアスとジャマル・ムシアラはコンディションを取り戻しつつあるが、クラブは先発復帰を急いで再び長期離脱するリスクを冒すことには慎重だ。スポーツディレクターのマックス・エーベルルは、現在コンパニ監督が起用できる選手たちへの慎重な対応が必要だと強調した。「ジャマルも、今いる選手たち全員も、慎重に扱わなければならない」と警告する一方、選手層が薄くなっても結果を出す必要があると指摘した。

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当面はクリスマス休暇までの7試合に集中する。バイエルンは急造の攻撃陣で厳しい日程を乗り切らなければならない。エーベルルは逆境にあっても、プロとして求められる水準を保つよう強く求めた。「それでも我々は結果を出さなければならない。今、大きなことを語る必要はない。現状のメンバーが我々のチームだ。この陣容で、次の7試合で結果を出せるよう努めるしかない」と試合後の総括で述べた。

注目を集める若手選手

コンパニ監督はクラブのアカデミーに目を向けざるを得ず、ケルン戦の終盤には19歳のノア・コジョ＝エヴォラをデビューさせた。ドイツU-17代表で目覚ましい活躍を見せている16歳のバスティアン・アソモら、ほかの有望株の起用も検討されている。ただ、ベルギー人指揮官は負傷者の増加による重圧に屈することなく、チーム内の落ち着きを保とうとしている。

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監督が重視するのは、特定の選手が救世主になるという見方ではなく、チーム全体での取り組みだ。「私はサッカーでパニックに陥るのは好きではない。だから今は落ち着いて一緒に計画を立て、最後まで戦い抜く。本当にそうする。そして結果を出す。その中で誰が役割を担うかは、まだ言えない」とコンパニ監督は語った。