イングランド代表主将ハリー・ケインは、ノルウェーを破り2026年サッカーW杯準決勝進出したチームを称えた。 現在米国、メキシコ、カナダで開催されている同大会で、この試合が「スリー・ライオンズ」にとって今大会で最も厳しい試練の一つだったと強調した。

ジュード・ベリンガムは2試合連続で得点を挙げ、土曜日の準々決勝でイングランドがノルウェーを2－1で下し、歴史的な準決勝進出を決めた。

メキシコ戦より厳しい試合

試合直後、BBCの取材に応じたケインは「我々は並外れた努力をした。この試合はベスト16のメキシコ戦より難しかった」と語り、ノルウェーが「スリー・ライオンズ」に課した挑戦の大きさを示した。

彼はさらに「暑さと湿度は我々に大きな影響を与えた。後半と延長では全力を尽くし、勝利への道を見出さなければならなかった。今日の勝利には、決意と粘り強さが最も重要だった」と語った。

ケインは「ボール支配率もチャンスの数もほぼ互角だった。 しかし、ジョード・ベリンガムのような試合の流れを変えられる選手がいることは非常に重要だ。選手たちの強い意志と粘り強さが、この貴重な勝利をもたらした」

勝敗を分けたのは、その瞬間だった。

私はいつも「チャンピオンシップの瞬間」について話している。最近は私かジョッドが重要なゴールを決めているように見えるが、今日は全員が素晴らしかった。ジョッドは、その実力と貢献度に見合った称賛と評価を十分に受けるに値する。 最も重要で難しい試合で2得点を挙げ、そのゴールが準決勝進出を導いた」

さらにケインは、チームに決定力のある選手がいる重要性を強調した。 タイトル獲得や大会進出には、試合を決める選手が必要だ。常に結果を出し、全力でチームを勝たせる選手を我々は求めている。 そして今日はジュードがその役割を完璧に果たしてくれた」

「構わない。我々は勝ち上がった」

また、試合中にオフサイドで取り消された自身のゴールについては「オフサイドだったと思う。その瞬間はフラストレーションが溜まったし、PKをもらえる場面もあったと感じている。でも、今は準決勝に進めたことがすべてだ」と語った。 「あれは明らかなオフサイドだった。その瞬間は腹立たしく、がっかりした。PKをもらえるべきだったとも思う。だが、今はそんなことはどうでもいい。準決勝に進めたので大いに満足している」。

準決勝進出については「試合前、私たちは全力で臨むと確認し合いました。練習で最終攻撃ゾーンの力を目にしていました。まだベストを出し切れていませんが、準決勝に進めたのは大きいです。

本来のレベルを取り戻すことが勝敗を分けるかもしれない。

最後に、ケインは将来への楽観を示し、次のように結んだ。 「我々が本来の力を取り戻し、準決勝で最高のパフォーマンスを発揮できれば、それが勝敗を分ける。まずはこの勝利を楽しみ、十分に回復してから、数日後の運命の試合へ準備する」。

準決勝の相手はアルゼンチン対スイスの勝者で、1966年の優勝以来2度目の世界制覇へ向け大きな試練となる。