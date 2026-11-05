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ハリー・ケインは、2029年までの契約延長を受け、バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督との良好な関係について語った。また、慣れ親しんだプレミアリーグのトッテナムを離れ、ドイツでの挑戦を選んだ決断も振り返った。

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スターFWと監督の考えが完全に一致

ハリー・ケインがFCバイエルンに長期的にとどまる決断を下した背景には、ヴィンセント・コンパニ監督との戦術面、精神面での強い一致がある。コンパニ監督の就任以降、ケインは高い得点ペースを維持しながら、ロッカールームでも中心的なリーダーとしての役割を担ってきた。

ケインは、コンパニ監督が自身の将来を決めるにあたり、十分な余地と自由を与えてくれたと明かした。

「監督が知ったのは今朝だったかもしれない。ここ数日は連絡を取っていなかったからね！ 僕にプレッシャーをかけることは決してなかった」とケインは語った。

コンパニ監督の妥協なき向上心に敬意

ケインは、選手の立場や経験に関係なく全員を突き動かすコンパニ監督の指導哲学が、自身のプロとしての姿勢と重なると詳しく語った。「約4週間前に率直に話したけど、内容はもっと全般的なものだった……。監督のことはとても尊敬している。全員を奮い立たせる、そのやり方をね」と説明した。

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「500試合の経験がある選手でも、プレーを始めたばかりの選手でも関係ない。それは僕の考え方でもあるから、僕たちは相性がいいんだ」

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「毎年、リーグ戦、カップ戦、チャンピオンズリーグの優勝を争うことを思い描いていた……。僕はずっと自分を信じてきた。どこでプレーしてもゴールを決めてきた」と付け加えた。

プレミアリーグの慣れた環境を離れた判断は正しかった

2023年にトッテナム・ホットスパーを離れたことを振り返り、ケインは海外で自分を試すためにイングランドのトップリーグを離れたことに後悔はまったくないと語った。「プレミアリーグでは長い時間を過ごしたし、いつもよく見ていた。環境を変えるのはいいことだ」と話した。

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「変化は精神面にも良い影響を与えることがある……。年を取ってから振り返れば、慣れた環境を抜け出したのは正しい一歩だったと思うだろう」

「自分を信じることは大切な要素だ。ここではこれまでと変わらず好調だと感じている。これからの数年間も最高レベルでプレーする」と、イングランド代表主将は語った。

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コンパニ監督とケインがともに前進

監督とスターFWの考えが一致しているバイエルンは、今後数シーズンにわたって安定した戦術的基盤を維持できそうだ。

コンパニ監督は、チームのプレスの仕組みと攻撃の流動性を支えるうえで、ケインの献身的な姿勢を頼りにすることになる。

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2人は今、国内タイトルの防衛と欧州での栄冠への挑戦に再び全力を注ぐ。