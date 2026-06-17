ポルトガル人のベテラン監督カルロス・ケイロシュは、5大会連続でワールドカップに出場し、記録に並んだ。

73歳のキロシュは木曜早朝、2026年W杯初戦でガーナ代表を率いパナマと対戦する。

2010年大会でポルトガル代表、その後2014、2018、2022年とイラン代表を率い、今回で5大会連続の出場となる。

この試合で指揮を執り、1986～2002年に5大会連続で5チームを率いたセルビアのボラ・ミロトゥノヴィッチ氏の記録に並んだ。

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キロシュの助手は『クワラ』のインタビューで「ガーナのGKは世界一で、ハリー・ケインを封じる5つの鍵がある」と語った。

ボラ・ミロトゥノヴィッチの記録に並んだキロシュだが、最多出場記録まであと1つに迫っている。

この記録は、6大会出場したブラジルのカルロス・アルベルト・ペレイラ氏が持つ。

数か月前までオマーン代表を率いた後、表舞台から遠ざかっていたため2026年大会の候補には挙がっていなかった。

しかしガーナサッカー協会は4月、親善試合の不調でオットー・アドゥ前監督を解任し、代わりに彼に白羽の矢を立てた。このポルトガル人指揮官は、世界最大の舞台で再びチャンスを掴んだ。