2026年W杯第2戦でコートジボワールはドイツに1-2で敗れたが、サウジアラビア・プロリーグにとっては朗報だった。同リーグの選手たちが世界最大の舞台で得点を重ねているからだ。

アル・アハリ（サウジアラビア）のフランク・ケシエは30分、コートジボワール代表として先制点をマーク。チームにリードをもたらし、ロシェン・リーグ勢として大会得点ランキングに名を連ねた。

ドイツは後半に逆転しベスト32に進出したが、ケシエの得点は統計上も価値があった。

世界的な統計サイト「オプタ」によると、これはサウジアラビア・リーグの選手が1大会で3代表チームとして得点を挙げた初のケースだ。

先陣を切ったのはアル・カディシアのメキシコ人FWジュリアン・キニョーニスで、南アフリカ戦で代表初得点をマークした。

続いてアル・イッティハドDFアブドゥル・イラ・アル・オマリーがウルグアイ戦でサウジアラビア代表として得点を挙げた。

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そしてドイツ戦で得点を挙げたフランク・ケシエが3人目の記録を達成。これによりサウジ・リーグは、ワールドカップ史上初の快挙を成し遂げた。

この快挙の注目点は、1つの代表チームではなく、3つの異なるサッカー地域を代表するチームが記録したことであり、近年サウジアラビアリーグの広がりを示している。

アル＝オマリがアジア、ケニオニスがCONCACAF、ケシエがアフリカ代表として得点を挙げた。

これらの結果は、ロシェン・リーグの影響力が世界的なスターの獲得にとどまらず、多様なサッカー文化を代表し、最高レベルで得点を挙げる選手たちを通じてワールドカップ出場国にまで及んでいることを示している。