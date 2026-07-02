ケイシー、アル・イッティハド移籍の立場を明言

元アル・アハリのコートジボワール代表MFフランク・ケシエは、新シーズン開幕を前に中盤補強を狙う「アル・アミード」ことアル・イッティハドへの今夏移籍報道について、自身の立場を明らかにした。

アル・アハリは契約更新を見送ったため、ケシエの退団を正式発表した。3シーズン在籍し、AFCチャンピオンズリーグ制覇など複数のタイトルに貢献した。

ここ数日、同選手にはアル・イッティハド移籍の噂が浮上。ブラジル人MFファビーニョの後任候補としてクラブ上層部に提示され、複数関係者が歓迎を示している。

ただし、移籍の可否は新監督の決定待ちで、監督がシーズン開始前にチームの人員と外国人枠を最終決定する。

ラジオ局「アル・アラビアFM」によると、ケシエは国内外のオファーについて現時点では検討を延期し、将来について話すことを避けているという。

同局によると、代表戦を終えたばかりの彼は、まずは休暇を優先し、オファー検討は休養後に先送りしたという。

一方で、本人は欧州復帰を最も有力な選択肢としており、サウジアラビア残留の可能性は低い。

今後数週間以内に、アル・イッティハドが交渉をまとめるか、ケセが欧州復帰を決めるかで、去就が明確になる見込みだ。現時点では欧州移籍が最有力視されている。