ケイシーはユヴェントスからの連絡を待っている。一方、サウジアラビアからのオファーが市場を沸かせている。

イタリアのジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、サウジアラビアのアル・アハリに所属するコートジボワール代表フランク・ケシエは、今夏セリエAに復帰することを最優先している。

ケシエはユヴェントス移籍を強く希望し、サウジアラビア複数クラブの関心があるものの、数日以内に移籍を決めたいとしている。

代理人はサウジアラビアのクラブからオファーを受けたが、ケシエは「今はイタリア復帰、特にユヴェントスでプレーすることが最優先」と明言した。

この姿勢は、彼がミラン時代にセリエAで成功を収めた経験に起因する。バルセロナ、そしてアル・アハリへ移籍する前、彼はセリエAで高い評価を得ていた。

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ロマーノ氏によると、キエーザは数日間ユヴェントスに時間を与え、アル・アハリとの合意や契約条件の調整が進むことを期待している。

交渉が難航した場合、ケシエは他オファーも検討する余地を残している。

セリエA復帰を希望する選手、獲得に意欲的なユヴェントス、そしてサウジアラビアの大型オファーが依然として残る現状を踏まえると、このコートジボワール人スターの去就は、今後数日が正念場となる。