ロシェン・リーグの強豪が、大型移籍の成立へ本格的に動き出した。コートジボワール代表MFフランク・ケシエがサウジアラビアのアル・アハリを正式に退団したためだ。

AFCチャンピオンズリーグで2度優勝したこのスターは、2026-2027シーズンの新天地を決めようとしている。

アル・アハリでは3シーズンで公式戦119試合以上に出場し、26得点15アシストを記録した。

2025年と2026年のAFCチャンピオンズリーグ制覇、2024-2025シーズンのサウジアラビア・スーパーカップ優勝を含む3冠に貢献した。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」のアブドゥッラー・アフマド記者は、ケシエが同クラブから正式オファーを受けたと伝えた。アル・アハリとの契約満了後、ロシェン・リーグでのプレーが続く見込みだ。

同記者はX（旧Twitter）で「ケシエはアル・イッティハドから正式オファーを受け、アル・アハリとの契約更新はなし。欧州とアル・イッティハドからのオファーがある」と投稿した。

ケシエは2023年夏、バルセロナからアル・アハリへ3年契約で移籍。契約満了でフリーとなり、新シーズン前に欧州クラブとサウジアラビアクラブが獲得を争う見込みだ。