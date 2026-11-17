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バイエルン・ミュンヘンのDFジョナタン・ターが、オランダに5-0で勝利した後、チームの精力的なゲーゲンプレスと前向きな姿勢を称賛。今後に向けたチームづくりにしっかり集中していると強調した。

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ベルリンで築いた堅固な守備

バイエルン・ミュンヘンのセンターバック 、ジョナタン・ターはドイツ代表の最終ラインを力強く支え、オリンピアシュタディオンでのオランダ戦5-0の大勝に貢献した。中盤の絶え間ないプレスと連動してオランダの攻撃を封じ、印象的な無失点勝利を後押しした。

明るい雰囲気と冗談を交えたひととき

試合後、報道陣に対応したターは、厳しい戦いを終えたロッカールームが、前向きな空気と努力が報われたという思いに満ちていたと明かした。

ロッカールームの雰囲気について、ターは「もちろん、良かったし、とても前向きだった」と語り、監督が休暇に向けて冗談めかした話をしていたことも笑顔で明かした。

「監督はかなり上機嫌だった。『私はこれから5カ月休みだが、君たちはクラブで次の仕事が待っているね』と冗談を言っていた。でも、本当にとても前向きな雰囲気だった。自分たちがああいう形で試合を進められたことを喜んでいたよ。簡単ではなかった。最初から楽な試合だとは感じなかった」

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前を向き、若手を称賛

ワールドカップ以降のチームの歩みを振り返ったターは、過去の失望にとらわれず、新たな前向きな瞬間を生み出すことの重要性を強調した。

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「浮き沈みは何度も経験する。確かにワールドカップはどん底だった。でも、その後も人生は続く。また自分たちで前向きな瞬間を生み出せるよう、努力して結果を出さなければならない。今日は正しい方向への大きな一歩だった」とターは振り返った。

若手メンバーにも賛辞を送り、こう続けた。「若い選手たちは素晴らしい仕事をした。ブラヤン［グルダ］、デリー［シェルハント］……。簡単なことではない。ブラヤンにとっては2試合目だったと思う。最高のプレー、最高のメンタリティーだった。彼らを起用すれば、どれほどの力を持っているかがよく分かる」

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好パフォーマンスの鍵

最後にターは、オランダに勢いを与えなかった決定的な要因として、チームの戦術の遂行、とりわけ素早いボール奪回を挙げた。

「ボールを失った後に素早く奪い返せば、相手に勢いを与えるような攻守の切り替えの局面に何度も陥らずに済む」とターは説明した。

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「今日もそれを素晴らしい形で実行できた。ゲーゲンプレスは最高だった。チームにとって非常に大きな助けになったよ」