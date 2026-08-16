ゲルノート・トラウナー（34）が即日でプロサッカー選手を引退、新たな章の始まりを発表

ゲルノト・トラウナーが現役引退することを、自身のインスタグラムで発表した。トラウナーは前季限りで、デ・カイプでの契約満了に伴いフェイエノールトを退団していた。

「16年にわたる献身とサッカーへの情熱を経て、プロサッカー選手としてのキャリアに終止符を打つ時が来た」と、本人はSNSで書き出した。

「簡単な決断ではなかったが、気持ちはすっきりしている。長年にわたって私は人生をサッカーに捧げ、毎日自分のベストを尽くしてきた。この時間は大きな喜びに満ちていた一方で、失望や負傷、そして復帰もあった。私は決して諦めず、常に自分のチャンスを信じてきた」

「チームの一員であること、ピッチに立つこと、そしてチームとファンのためにすべてを捧げることが恋しくなるだろう。このすべての時間の中で、私は常に自分自身、自分の信念、そして自分の価値観に忠実であろうとしてきた。皆さんがそんな私を覚えていてくれたらうれしい」と続けた。

「プロキャリアの間、そしてそこに至るまでの道のりで私を支えてくれたすべての人に感謝したい。自分の情熱を職業にできたことに、心から感謝している。リーグ優勝、カップ戦制覇、チャンピオンズリーグ、欧州選手権、そして主将の役割は、私に計り知れない誇りを与えてくれた」

「だが、負傷や失望もまた私の歩みの一部であり、それによって謙虚さを学び、今の自分になれた。今、新たな章が始まり、新しい挑戦を楽しみにしている」と締めくくった。

34歳のDFはここ数年、度重なる負傷に悩まされてきた。昨季はロッテルダムのクラブで実に54試合を欠場した。

オーストリア人DFはアキレス腱の負傷に苦しみ、長期離脱を強いられた。フェイエノールトでプレーした5年間で、負傷による欠場は合計105試合に上った。

それでもロッテルダムのクラブで通算137試合に出場。2得点4アシストを記録した。トラウナーはフェイエノールトでオランダ王者となり、ユーロジャックポットKNVBカップも制した。