アルゼンチン人のエルナン・クリスポ氏（元UAEアル・アイン、カタール・アル・ダヒル監督）が、新シーズン前にサウジアラビアやカタールのクラブからオファーを受け、中東復帰が近づいている。

クリスポは、ブラジルのサンパウロでの指導経験を経て、提示されたオファーを精査し、復帰への準備を進めている。

「クワラ」の情報筋によると、カタール・アル・サッドはイタリア人ロベルト・マンチーニ監督の退任を受け、クレスポを後任の第一候補としている。

また、同筋はクリスポがサウジアラビアのクラブからも注目されていると明かしたが、クラブ名は明らかにしなかった。

特にセルヒオ・コンセイサオ、ホルヘ・ジェズスの後任を求めるアル・イッティハドとアル・ナスルが有力視されている。

同筋によると、アル・ナスルのスターでアルメリアのオーナーでもあるクリスティアーノ・ロナウドは、クリスポを同スペインチームの監督に推薦したが、クラブは最終候補に名を連ねていた別の監督と契約した。

50歳のアルゼンチン人監督は、2022-2023シーズンにアル・ダヒルを率いてリーグ・カップ・リーグカップの3冠を達成し、翌シーズンにはアル・アインをAFCチャンピオンズリーグ制覇へ導いた。

なお、クリスポ氏は最近、レイオ・バジェカーノ、マルセイユ、ラツィオ、パルマなどの欧州クラブの監督候補にも名前が挙がっていた。

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