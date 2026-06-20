クーマン：「日本戦でミスをした。スウェーデンの強さはギョキレスとイサクだけではない」

オランダ代表のロナルド・クーマン監督は、ワールドカップ・グループ6の第2戦スウェーデン戦で、より適切なベンチマネジメントを行うと約束した。開幕戦の選手交代が期待した効果をもたらさなかったと認めた。

日本は初戦で引き分け、批判を受けた。89分の失点も守備的戦術への変更が裏目に出た。

クーマンは「選手たちに高い位置でプレスをかけるよう指示したが、2－2の引き分けに終わり、実行できなかった」と説明し、責任は自分にあると強調した。

試合後、クマンは「交代が功を奏さず、責任は私にある。批判は受け入れる」と語った。

さらに「スタッフと話し合い、何を変えるべきか明確に伝えた。前線でのプレスが必要だったが実現できなかった。その点を選手に伝えたい」と続けた。

オランダは、ヴィクトル・ギョキレスとアレクサンダー・イサクの2トップを擁するスウェーデンと対戦する。2人はチュニジア戦でそれぞれ得点を挙げ、チームを5－1の勝利に導いた。

クーマンは2人の活躍を認めつつ、DF陣に他の攻撃の起点にも注意を促した。

「2人は速さと強さを備え、得点を奪える。マークを強化するが、スウェーデン全体にも注意が必要だ」とクーマンは強調した。

また、クーマンはオランダ代表歴代最多得点者メンフィス・デパイにも期待を示した。デパイは太腿の怪我で日本戦は途中出場にとどまり、目立った活躍はなかった。

最後にクーマンは「デパイは常に価値をもたらし、必要な時にピッチに立つだろう」と語った。