クーマン・ジュニア、父への批判を受けたドリーセンを強く非難

ロナルド・クーマン・ジュニアは、オランダ代表のW杯敗退後、オランダ紙『デ・テレグラーフ』サッカー担当編集者ヴァレンティン・ドリーセンに強く反発している。

オランダ対モロッコ戦後の会見で、ドリーセンが父に詰め寄る場面が木曜に番組「ヘット・オランジェ・カフェ」で放映される。「もう限界だ。翌朝映像を見て『敬意がない』と感じた。家族としてとてもつらい」

「フォーメーションやプレー内容への批判は当然だ。だが、その口調はどうなのか。彼は私の父であり、同時にロナルド・クーマンでもある。オランダのために多くのことを成し遂げてきた。少し勘弁してくれ」と、退任した代表監督の息子は落胆して語った。

この批判は家族にも大きな影響を与えたとテルスターのGKは語る。「確かにきつく、つらかった。ほとんど屈辱的だった」。

そもそも彼はサッカー解説者の辛辣な発言に苛立ちを覚えると語る。「元選手たちは自分が批判されるのは嫌がっていたのに、今は同じことをしている。それがいつも腹立たしい」

「彼らは皆、それがどれほど不快なことか、身をもって経験しているはずだ。家族にとっても同じことだ。でも、まあ、彼らも生計を立てなければならないのは当然のことだ」と、このゴールキーパーは一方で、サッカー界の仕組みも理解している。