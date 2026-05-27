クーマン：「そしてフェールマン……あのファンクラブは無視していいだろう」

水曜日、ロナルド・クーマン監督はオランダ代表のW杯最終メンバー発表会で、MFマッツ・ウィッファーとマルテン・デ・ルーンを「理想的な代表選手」と称賛した。

2人は代表26名に選ばれたことで「サプライズ」と呼ばれているが、クーマンは彼らの性格を問われた。

「彼らは自分の役割を受け入れ、チームメイトにエネルギーを与え続ける。行動が信頼できる。これだけで十分だ」と続けた。

フェールマンについては…… フェールマンのファンクラブは無視していい」と語り、PSVのMFを巡る騒動にも言及した。クーマンは2024年欧州選手権以降、フェールマンを招集しておらず、PSVの選手も候補に挙がっていないと明言。本人は最近、代表監督の発言に不満を表明した。

選出したメンバーには満足していると語り、同時に「まれに波乱が起きれば、人々の目が醒める」とも述べた。また「24人のチームを率いた経験から、出場機会の少ない選手にも配慮が必要だ」と振り返った。

W杯期間中もメディアの報道は追わない。「EUROのときと同じだ。ただ、あのときは『まあ、いいか』と思えるメッセージが届くこともあった。ネガティブな報道には関わりたくない。気が散るからだ。当然のことだ。もし私が皆さんの立場にいたら、私も理解できないことがあっただろう。」