クーマン監督、CLでのバルサ退場劇を明言

ロナルド・クーマンは、5月に開催されるゴルフトーナメント「クーマン・カップ」のプロモーションのためバルセロナを訪問した。オランダ代表監督である彼は、スペイン滞在中に、ラミネ・ヤマルや、自身が選手・監督として在籍したバルセロナのチャンピオンズリーグの戦いを語った。

準々決勝でアトレティコに敗れたバルセロナのヤマルについて、クーマンは「彼は若いが素晴らしい選手だ。才能で試合を決められるので、今後数年間バルサにとって非常に重要になる」と絶賛した。

「自分が重要だと分かっているからこそ、主導権を握ろうとするのは自然だ。時が経てば真のリーダーに成長するだろう。ピッチでもその姿を示せ」と助言した。

バルセロナは今シーズンもチャンピオンズリーグを制せない。最後の優勝は2015年。欧州最高峰で長くタイトルから遠ざかっている現状を、クーマンも認識している。

「もう何年も前のことだ。現在の陣容やメッシの在籍期間を考えると 、バルセロナのようなクラブがこれほど長くチャンピオンズリーグのタイトルを取れていないのは不思議だ。 「近年は国内リーグのタイトルすら取りにくいが、チャンピオンズリーグはそれ以上に難しい」と、92年に欧州制した経験を持つクーマンは語る。

また、準々決勝でパウ・クバルシとエリック・ガルシアが退場した件については「審判だけを責めるのは行き過ぎだ。あの場面ではレッドカードが出る可能性があった」と語った。

「相手選手は突破していたので、レッドカードは妥当だった。少し大げさな判定だが、ピッチ内の選手や監督、ラポルタ会長の怒りは理解できる。私も監督時代、同じように感じた」とオランダ代表監督は語った。