ジャスティン・クライフェルトが、ロナルド・クーマン監督が率いるワールドカップ代表に選ばれた。ボーンマス所属のミッドフィールダーは膝の怪我から回復し、プレー可能だと監督は明言した。

「クルイベルトは手術後の回復が順調だった。出場は2回の途中出場だけだが、状態は以前から把握していた」とクーマン監督は説明した。

1月初めから膝の怪我で離脱していたが、今月に入ってフラム戦でベンチ入り。マンチェスター・シティ戦とノッティンガム・フォレスト戦で計30分以上出場した。

クーマン監督は彼の状態を確かめるため、まずゼイストで数日間トレーニングを行うよう指示。その成果は期待通りだった。

「2日間トレーニングさせて状態を確認したが、彼のフレッシュさに感銘を受けた」とクーマン監督は語った。

とはいえ、まだ完全な状態ではないと認められており、アルジェリア、ウズベキスタンとの親善試合で出場時間と試合感覚を積ませる必要がある。

「親善試合はまだあり、公式戦まで2週間ある。最終メンバーを決める際、チャンスを与える判断は26人枠ならしやすい」と結んだ。

フェイエノールトのMFルチアーノ・ヴァレンテは代表入りを逃した。クーマンは「過酷なシーズンを過ごした彼は少しコンディションを落としている。11月のほうが3月よりずっとフレッシュだった」と説明した。