オランダ代表のロナルド・クーマン監督は、土曜日のグループ6スウェーデン戦を前にMFフレンキー・デ・ヨングのコンディションに不安があると明かした。

オランダ代表は、ヒューストンで行われるこの試合で、すでにDFクインテン・ティンバーを欠く。ティンバーは練習中にティオン・コプマイナーズと衝突し、脳震盪を起こした。

クーマン監督は金曜の記者会見で「クインテンは軽度の脳震盪で今回の試合は欠場するが、次の試合には戻れるかもしれない」と説明した。

さらにコマン監督は「フレンキーも軽度の体調不良を訴えている。昨日チーム練習に参加したが、明日の状態を見てから決める。現時点では不明だ」と続けた。

オランダは初戦で日本と2-2で引き分けたため、グループ6で勝ち点3を狙う。

また、監督は「デ・ヨングには、5－1でチュニジアに勝ちグループ首位のスウェーデン戦に出場した場合、さらに改善してほしい点について話した」と明かした。

試合後にフレンキーと話をしたが、彼は多くのことを正しくこなしている」と述べた。

「戦術的には非常に賢い選手だ。攻撃時にもっと前へ出るよう話した」と続けた。

ただ、時折ポジションが下がりすぎるので、彼のスピードを生かし、もっと前へ出る動きをしてほしい。本人にもチームにも改善の余地がある点だ。とはいえ、彼をメンバーから外すべきだという意見は言い過ぎだ」と結んだ。