「クーマン監督は、あの厄介者を連れてくるべきではなかったかもしれない」

レネ・ファン・デル・ハイプ氏は、オランダ代表でフレンキー・デ・ヨングをベンチに下げるよう求めるオランダメディアの意見に反対だ。日本戦2-2の引き分け後、『Vandaag Inside Oranje』のコメンテーターである同氏は、ロナルド・クーマン監督に冷静さを保つよう訴えている。

「勘弁してくれ。このまま3試合は楽しませろ」とドルトレヒト出身のアナリストは語り、現時点で先発変更は不要と主張した。「もう少しお互いに慣れる時間が必要だ。これは大会なんだ。」

ヨハン・デルクセンも「ジャーナリストは日和見的だ。引き分けただけで『交代させろ』『外せ』と言う」と同意した。

「そんな時、私は思うんだ。彼ら自身、一度もボールに触ったことさえないくせに、小賢しいふりをしてクーマンに『こうすべきだ』と説教し始めるんだ」とデルクセンも述べ、代表監督はメディアの批判に耳を傾けるべきではないと主張した。

彼はまた、コエマンの采配に驚かないと語り、「交代だけが悪かった」と指摘した。

「デパイを投入したのは間違いだった。あの働き馬（ウェグホルスト）がいるのに、コンディションが万全でないデパイを起用するなんて」とデルクセンは述べ、日本戦終盤はウェグホルストを残すべきだったと強調した。

ファン・デル・ハイプは、最前線のマレンのすぐ後ろにメンフィスを置く選択肢にも首を傾げる。「コンディションが万全でないメンフィスが中盤に下がると、ボールを持って余計なことを始める。調子が良ければ1、2本のパスで仕留めるが、そうでないと4人の選手の間をうろうろするだけで機能しない」

デルクセンは「クーマンはメンフィスを招集すべきではなかった。彼はチームにとって厄介な存在で、いまだにスターのつもりだが結果を出していない。若い選手をベンチに置くのは難しいが、あの場合はやむを得ない」と語った。