クーマン監督はサマービルを起用し、オランダ代表のストライカーに指名した。

オランダ代表はワールドカップに向け準備中。水曜夜、アルジェリアと親善試合を行い、キックオフは20時45分。ロナルド・クーマン監督は先発メンバーを発表した。

フェイエノールトのスタジアムではバート・フェルブルッゲンがゴールを守る。右SBは出場停止のデンゼル・ダムフリーズに代わりマッツ・ウィッファーが務める見込みだ。CBはヤン・ポール・ファン・ヘッケとヴィルジル・ファン・ダイク、左SBはミッキー・ファン・デ・ヴェン。

フレンキー・デ・ヨングは回復し、中盤をコントロールする。ライアン・グラヴェンベルフとティジャニ・ラインダースが3人の中盤を完成させる。

メンフィス・デパイは合流したものの先発は回避。代わってドニエル・マレンがチャンスを得る。右にクリセンシオ・サマービル、左にコディ・ガクポが配置され、前線へボールを供給する。

オランダ代表は、フェイエノールトのラミズ・ゼルキやアニス・ハジ・ムッサらを相手に国内最終戦に臨む。木曜日にアメリカへ移動し、月曜日にニューヨークで行われるウズベキスタン戦で親善試合を終える。

オランダは6月14日、アメリカ・カナダ・メキシコ開催のW杯初戦で日本と対戦。グループステージではスウェーデン（6月20日）、チュニジア（6月26日）とも戦う。

【オランダ代表先発】フェルブルッゲン、ウィッファー、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、グラヴェンベルフ、ラインダース、デ・ヨング、サマーヴィル、マレン、ガクポ

アルジェリア代表先発：ジダン、アバダ、マンディ、ベライド、アイト・ヌリ、ベンタレブ、ゼルキ、アウアル、マフレズ、グイリ、アムーラ。