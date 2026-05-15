クーマン監督がジョーイ・フェールマンに再び明確なメッセージを送った。

ロナルド・クーマン代表監督は5月27日にW杯メンバー26名を発表する。一方、オランダ代表監督はすでに55名の候補リストをFIFAに提出済みで、その中にはジョーイ・ヴェルマンも含まれていないと『デ・テレグラーフ』紙が報じた。

選ばれた代表候補にはメールで通知された。同紙によると、ジョーイ・フェールマンは含まれていないという。

EURO 2024のオーストリア戦で印象的な活躍を見せたものの、本大会以降代表戦に出ておらず、PSVのMFとして代表16試合止まりのまま約2年が経過している。

ヴォレンダム出身の彼は、すでにしばらくの間、クーマン監督の視野から完全に外れている。「ジョーイとは話をし、左の6番ポジションにおいて、彼が私の第一候補でも第二候補でもないことを伝えた。全員が万全の状態であれば、彼はW杯代表候補には入らない」と、代表監督は明言した。

チームメイトのジェルディ・スホーテンが負傷離脱しても、代表入りへの影響はない。PSVからW杯に出場しそうなのはグース・ティルだけだ。

クーマンは先日シャビ・シモンズを外し、金曜日にマタイス・デ・リフトも除外。ユリアン・ティンバーとメンフィス・デパイは、大会まで時間との戦いだ。

オランダは6月14日に日本と初戦を迎え、20日にスウェーデン、26日にチュニジアとグループリーグを戦う。