クーマンは批判にうんざりしている。「私はロナルド・クーマン。世界有数のクラブを率いてきた……」

ロナルド・クーマン監督はNOSのインタビューで、オランダ国内が代表チームに過度に悲観的だと語った。自身への批判もすべて正当ではないと考えている。

「とても楽しみにしている」とクーマン監督はヨープ・シュロイダーとのワールドカップ対談冒頭で語った。「選手とスタッフで良い雰囲気を創らねばならない。前向きに。オランダにはそれが足りない。気にならないか？ もちろん、私たちはネガティブすぎる。本当にネガティブな考え方に囚われている」

シュロイダーが「リスクを冒さない」と批判されることを伝えると、クーマンは「人々の自由だが、それはレッテルだ。攻撃的だとされる監督も、実際はそうでもない」と反論した。

「すぐにレッテルを貼る。私はロナルド・クーマンだ。代表監督としてトップクラブを率いてきた。実績はリスク回避だけで築いたものではない。だから批判には同意できない」

戦術だけでなく選手選考にも批判がある。26人のW杯メンバーは水曜日に発表予定で、デパイ、ティンバー、クルーイベルトなどコンディションが不安な選手もいる。

「そんな選手は多く選べないが、26人の中ならリズムが落ちた選手を1、2人連れていける。彼らはまだフルマッチをプレーしていないので判断材料が少ない。まだ数日ある」と、クーマン監督は冷静だ。

代表監督は招集する選手の性格も慎重に考える。「選手同士は毎日密接に接する。だから、自分の役割を受け入れられる選手が必要だ。出場機会がなくても、途中出場しなくても、チームにエネルギーを与え続けてほしい。負担は避けたい。」