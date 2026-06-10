クーマンはワールドカップでゴールキーパーを外し、不和を招いた。

クリス・ヴォールツ氏は、ワールドカップのオランダ代表GK陣に感心していない。スポーツマーケティングの専門家は、ロナルド・クーマン監督が別の選択をしてほしかったと語った。

テオ・ヤンセンはオランダ代表の正GKについて明確な好みはない。「3人は互いに少し似ている」と元MFは水曜の『デ・オランジェゾマー』で語った。

「絶対的なトップクラスはいない。レベルは皆、似通っている。ルーフスでもフレッケンでもどちらでも構わない」と語り、日曜のワールドカップ初戦・対日本戦でバート・フェルブルッゲン以外のGKが起用される可能性にも言及した。

クーマン監督は、フェルブルッゲンが日曜日の試合までに回復すると見込んでいるが、まだ最終的な判断は下せない。オランダ代表の指揮官は、ウズベキスタン戦で負傷したこのゴールキーパーの状態を、日ごとに様子を見ながら判断したいと考えている。

ウォーツは「最高のGKは家にいる。ジャスティン・バイロウだ。KNVBは資金がなく呼べなかった。4人目のGKなら連れて来れたはず」と主張する。

さらにヤンセンは中盤についても言及。ライアン・グラフェンベルフ、ティジャニ・ラインダース、フレンキー・デ・ヨングの組み合わせは動きが鈍いと指摘した。

「この中盤の構成は間違っている」と懸念を示し、「別のタイプを加えろ。このままでは世界一になれない」とクーマンに提言した。