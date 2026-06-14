『デ・テレグラーフ』のヴァレンティン・ドリーセンとマイク・フェルウェイは、ワールドカップ初戦の日本戦で、ロナルド・クーマン監督はドニエル・マレンをストライカーとして起用すべきだと主張している。

クーマン監督は土曜の会見で「メンフィスが先発する可能性がある」と語った。しかしドリーセンは「これは彼が先発しないサインだ」とポッドキャスト『キックオフ』で分析した。

初戦でメンフィスを厳しい状況に放り込むのは得策ではないとドリーセンは判断。「大会は日本戦だけではない。マレンで始まり、彼にも自信を持たせるべきだ」

「いまマレンをベンチに置けば自信を傷つける。大会後半には彼が必要になる」とドリーセンはクーマンに助言した。

Verweijも同意見だ。「まず、メンフィスを過剰に起用するリスクがある。彼は最近ほとんどプレーしていない」。さらに、彼はメンフィスが負傷で2か月離脱していたことを指摘する。

さらに、今マレンを起用しなければ彼の自信は傷つく。三つ目に、突然メンフィスを起用すれば監督がパニックに見える」と述べ、日曜日の日本戦ではマレンが最前線に入るべきだと結んだ。

マレンはアルジェリア戦（0-1敗戦）とウズベキスタン戦（2-1勝利）で目立った活躍がなかったものの、ローマのフォワードは日曜のダラス・スタジアムでの先発が予想されている。