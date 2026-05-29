「クーマンが彼をW杯に連れて行くのは、当然だ」

ワウト・ヴェグホルストのワールドカップ代表入りには驚きの声が多い。金曜日、デ・テレグラーフ紙「キックオフ」欄でマイク・フェルヴェイはこう語った。

「ウォウト・ウェグホルストがどれほどの批判を浴びているかを見れば……」とフェルウェイは驚いた様子で切り出した。「彼がキャリア最高のシーズンを過ごしていないことは、ロケット科学者でなくてもわかる。」

それでも代表監督クーマンが招集したのは理にかなっている。高さ197cmのタイプは代表にいないからだ。終盤に投入する保険としてね」

一方、同僚のヴァレンティン・ドリーセンは「彼はヘディングが苦手だ。特に攻撃的なヘディングは全くできない。だが、試合の流れは変えられる」と批判的だ。

フェルウェイはすぐさま「彼はヘディングでも決める。アントン・ガエイのクロスから素晴らしいゴールを決めたのを覚えている」と反論した。さらに「調べたところ、メンフィス・デパイは代表で80分ごとに得点に関与し、多くのゴールとアシストを記録している。だから完全に比較できない」と続けた。

「だがヴェグホルストは代表で100分ごとに得点に関与している。51試合で14ゴール。多くは途中出場だ。さらに3アシスト」とヴェルウェイは強調した。

「さらに彼はベンチに座ることも苦にせず、控え組の練習では積極的に走り回る。この選択は極めて合理的なのだ」とオランダ代表の熱心なファンは強調する。 「コンディションが万全でないのは事実だが、大会までの準備期間を一緒に過ごせば、必ずしも完璧である必要はない」と結んだ。