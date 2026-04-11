「クーマンから電話があった。オランダ代表のW杯メンバー入りを懸けてプレーする」

リーグ優勝を決めたPSVは、祝賀ウィークの最終戦でスパルタ・ロッテルダムを2-0で下し、有終の美を飾った。アイントホーフェンは「ヘット・カステール」でプレッシャーなくとも終始試合を支配。グース・ティルは先導役として活躍し、試合後「まだ満足していない」と強調した。

「シーズンを形だけ消化するのは嫌だ。今こそアクセルを踏み、我々が最高だと示したかった」と試合後に語った。PSVは序盤から圧倒し、早くに決着をつけるべきだったと彼は振り返った。

連日の祝勝ムードにもかかわらず、PSVはフレッシュで鋭い動きを保った。ティルはプレーを楽しんでいる様子で、集中力の高さを示した。「すぐにまたピッチに立ち、勝ちたい。僕たちはかなり良かったよ。」

彼は「こんなに早く優勝が決まれば、毎週祝える。すべてを勝ち取りたい」と語り、集中力が途切れることはないとした。

PSVはジョーイ・フェールマンやジェルディ・スハウトンを欠いたが、影響は最小限だった。「ジョーイがいるとボールを浮かせられて助かる。今日は代わりの選手もよくやった」と Til は話した。

ティルは「ピンチは一度もなく、前半で0-3にしてもおかしくなかった。1対1が多く、走り回った」と振り返った。

試合の注目点は、PSVの早期ゴールが取り消された場面だった。ティルはハンドの疑いで関与し、「最初は他人が触れたと思ったが、判定は理解できる。最初は知らないふりをしたけどね」と笑った。

最後にティルは、オランダ代表と迫るワールドカップについて語った。「ジョーイと同じように、彼からも電話があったよ」。内容は明かさないが、代表での新たなチャンスに期待している。「まだチャンスはあると思うよ。」