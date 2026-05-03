クワラとのインタビューで、クロイフェルトが「エル・クラシコ」とチャンピオンズリーグの勝者を予想。

バルセロナの元ストライカー、パトリック・クライフが「エル・クラシコ」と今季UEFAチャンピオンズリーグの優勝候補を予想した。

バルセロナは来週日曜日、ラ・リーガ第35節で本拠地「スポティファイ・カンプ・ノウ」にレアル・マドリードを迎え、優勝目前の戦いに臨む。

バルサはラミン・ヤマルを欠くが、クロイフェルトは『クーワラ』のインタビューでバルサの勝利を予測した。

また、「たとえクラシコに勝てなくても、バルサは今シーズン優勝するだろう」と語った。

クロイフェルトは1998～2004年にバルセロナで257試合出場184ゴール（122得点62アシスト）を記録。エル・クラシコでは13試合3得点4アシスト。

バルセロナは11年間チャンピオンズリーグを制していないが、彼は欧州の強豪が進化したと指摘した。

「ヨーロッパの他チームもレベルアップしている。バルセロナは素晴らしいサッカーをするが、イングランドのクラブやバイエルン、パリSGも進化している」と説明した。

リーガではバルセロナはよく知っている相手と対戦するが、チャンピオンズリーグでは異なるスタイルやレベルの選手たちと対戦することになる。だから、まったく別の大会なのだ」と付け加えた。

また、バルセロナがスペインのライバル、アトレティコ・マドリードに敗れてチャンピオンズリーグから敗退した件についても言及。「両チームは互いに熟知しており、拮抗していた。アトレティコはホームで4－0、バルセロナはホームで3－0で勝った。奇妙だが、これがサッカーの美しさだ」と語った。

パリ・サンジェルマンが新たなタイトルを獲得した。

94-95シーズンにアヤックスでビッグイヤーを掲げたクロイフェルトは、パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンを今季の優勝候補に挙げた。

同クラブ元スポーツディレクターは「PSG対バイエルンの勝者がチャンピオンズリーグを制する。私の見解ではパリが2連覇する」と結んだ。

パリ・サンジェルマンは先週火曜日、ホームのパルク・デ・プランスで行われた準決勝第1戦でバイエルン・ミュンヘンに5-4で勝利した。両チームは来週水曜日にドイツで再び対戦する。

この試合の勝者は、アトレティコ・マドリード対アーセナルの勝者と決勝で対戦する。両者は先週マドリードで1－1の引き分けに終わり、来週ロンドンで第2戦を行う。

クロイフェルトのクワーラへのインタビュー全編もお楽しみに。