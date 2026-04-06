クワクマン、アヤックスの2選手を厳しく批判：「自分たちのことしか考えていない！」

キース・クワクマンは、ショーン・ステールとジョーティ・モキオに対して厳しい評価を下した。土曜日の夜に行われたFCトゥエンテ戦において、アヤックスのこの2人の有望株は、アナリストにあまり良い印象を与えられなかった。

土曜日の夜、アヤックスはホームのヨハン・クライフ・アレナで早々に0-1とリードを許した。マッツ・ロッツがピッチを縦断し、ラムイズ・ゼルキがマールテン・パエスの背後に正確なシュートを決めた。





アヤックスは、好調な攻撃を仕上げたウォウト・ウェグホルストによって反撃を見せたが、結局は敗戦を喫した。サム・ラマーズがヘディングでボールをバート・ファン・ルーイに繋ぎ、ファン・ルーイはゴールキーパーに向かってフリーで抜け出し、見事に決めた。

ESPNでクワクマンは、FCトゥウェンテの2点目について、2人の若手MFに責任があると指摘した。NACやFCヴォレンダムなどでプレーした元DFによると、2人のうち1人はファン・ロイにマークを付けるべきだったという。

「例えばNECを見れば、佐野光大とネジャスミックならこの動きをしていたはずだ」と彼は語り始める。「モキオとステールは自分たちのことしか考えていない。」

両選手とも18歳になったばかりだが、クワクマンによれば、その言い訳は完全には通用しないという。「モキオはとっくにこの展開を予測すべきだった。NECでは全員がそれを理解しているからこそ、あそこではうまくいっているのだ」と彼は締めくくった。