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キース・クワクマンが、ドイツ戦でのデンゼル・ダンフリースのプレーを酷評した。オランダ代表の右サイドバックは月曜夜、チームが0-5で大敗した一戦で、特に厳しい試合を過ごした。クワクマンによれば、ダンフリースにとってオランダ代表での過去最悪の試合だったという。

「彼のキャリアで最悪の代表戦だったと思う」と、クワクマンは月曜夜、ESPNのVoetbalpraatで語った。この解説者は、特に守備面でダンフリースがドイツを相手に力不足だったと見ている。ドイツは前半を1-0で折り返した後、さらに4得点を挙げた。

アルノルト・ブルッヒンクもダンフリースに批判的だ。試合後、ダンフリースは臨時キャプテンとしてカメラの前に立った。「試合後のインタビューも良くなかった」とブルッヒンクは評する。クワクマンも同意する一方、ダンフリースが自身のプレーを厳しく振り返っていたことは強調した。

ダンフリースは試合後、NOSに対し、不甲斐ないパフォーマンスであり、チーム全体の失敗だったと語った。「セカンドボールをすべて失い、競り合いでは弱く、スペースも広すぎた。相手は切り替えのたびに危険な場面をつくった」と説明した。また、選手間には多くのフラストレーションがあったという。

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続いてESPNのスタジオでは、試合直後に選手が受けるインタビューについて議論になった。クワクマンは、数日後には再び一緒にピッチに立たなければならない代表選手に、どこまで踏み込んだ批判を期待できるのかと疑問を呈した。その例として、本人が公に語る以上に多くの問題を見抜いていることが多いという、フィルジル・ファン・ダイクの名を挙げた。

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「ファン・ダイクだって、もちろん何も分かっていないわけじゃない。どこに問題があるかは分かっている」とクワクマンは話す。「ただ、3日か4日後にはまた試合があることも分かっている。もし今、前線でまったくボールをキープできなかったと言い立てたら……」。元サッカー選手のクワクマンによれば、それが選手たちが試合後の発言にたびたび慎重になる理由だという。

続いて話題はダンフリースのコンディションに移った。ブルッヒンクは、この右サイドバックは一定の試合のリズムから大きな恩恵を受ける選手だと考えている。「フレンキー・デ・ヨングをピッチに置けば、彼には技術がある。その技術が彼を裏切ることはない」と、FCトゥウェンテの元テクニカルディレクターは説明した。

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「でも、ダンフリースが試合に出るには、試合のリズム、身体的なリズムもかなり必要だと思う」とブルッヒンクは続ける。「それが失われると、彼にとっては難しくなる。こういう好試合ではなおさらだ」。クワクマンは特にダンフリースの守備を指摘し、直接対峙する相手への対応に目立って苦しんでいたと見ている。

一方、ケネス・ペレスはダンフリースを擁護し、ここ数年のオランダ代表でいかに重要だったかを強調した。「ダンフリースは、例えば代表戦100試合のうち99試合で素晴らしかった。実際に何試合に出たかは知らないけど、とにかく」とデンマーク人解説者は語る。「彼はこのオランダ代表にとって非常に貴重な存在だ」

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一方、レアル・マドリードへの移籍の可能性については、解説者たちの見方はより厳しい。クワクマンは、同クラブでは現在フェデリコ・バルベルデが右サイドバックの第一候補で、トレント・アレクサンダー＝アーノルドもそのポジションでプレーすると指摘した。「レアル・マドリードは、ダンフリースにとって一歩先に行きすぎだ」とペレスは結論づけ、ブルッヒンクもこれに同意した。