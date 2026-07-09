クロード・ルロワ：インファンティーノは多言語を話す愚か者だ……そしてアフリカでは自分を神だと思っている

ベテランのフランス人監督クロード・ルロワ氏は番組「レキップ・デュ・ソワール」でFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長を強く批判した。

背景には、ドナルド・トランプ米大統領の介入で米国人FWフォラリン・バロゴンの出場停止が取り消された一方、フランス代表スターのマイケル・オリシのイエローカードは維持されたという決定への論争がある。

ルロワ氏は「これはワールドカップだけの問題ではない。アフリカネイションズカップやアフリカサッカー連盟（CAF）との関係にも及ぶ。彼は自分をアフリカネイションズカップの『救世主』だと思っているが、欧州選手権やコパ・アメリカ、アジアカップでは1％の確率でもそんな勇気はないだろう」と語った。

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さらに同氏は、このスイス人幹部がアフリカ大陸を扱う姿勢を批判し、「彼は王座に就くためにやってくる。国家元首に『ここに座れ、あそこに座れ』と言い、すべてのメダルを授与するのも彼だ」と語った。

ベテラン監督は、こうした行動は選挙を意識したものだと指摘し、「彼はアフリカ各連盟会長の貪欲さに付け込んでいる。次の選挙で54票があることを知っているからだ。発展のためではない」と語った。

ヴェンゲルはどこへ？

さらにロワは、バログンの出場停止取り消しという物議を醸す決定を受け、FIFA世界サッカー開発ディレクターのアルセーヌ・ヴェンゲル氏の立場にも疑問を呈した。「FIFAの偉大な技術的思考家であるヴェンゲルが何を考えているのか知りたい…… ドナルド・トランプからの電話にも応じるインファンティーノの一連の行動について」

78歳の同監督は、FIFA会長への辛辣な批判を続けた。この男がまだFIFAのトップにいることに驚いている。なぜ彼が次期選挙の事実上の唯一の候補者として受け入れられているのか理解できない。彼に一つだけ長所があるとすれば、それは多言語を話せることだ。しかし、彼は多言語を話す愚か者であり、サッカーにとって危険な存在だ。このスポーツに何一つ前向きな貢献をしておらず、皆の目に疑わしいものにしてしまった」。

最後にこう結んだ。「今、街角や友人同士でサッカーの話をすると、人々はこう言う。『あれは陰謀だ。チケットは好きなだけ売ればいい。彼が電話一本すれば、規律委員会は消えてしまう』。世界のトップレベルプロサッカーが、このようなイメージになっていることに驚いている」。