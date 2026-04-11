レアル・マドリードのレジェンド、トニ・クロースが、CL準々決勝第1戦でバイエルンが2-1でレアルに勝った試合を分析した。

クロースはポッドキャストで「あの結果には驚かなかった。バイエルンは素晴らしいプレーをしたが、2－0となってから精神面が特に重要だった」と語った。

さらに「ここ数年、バイエルンはレアル・マドリード戦で良いパフォーマンスを見せているが、第2戦でそのレベルを維持し、勝ち抜けを確実にする力が不足している」と続けた。

「2－0で折り返した前半で精神的に試合を決め、疑念を払拭すべきだった。だがバイエルンは意外にも引いて守り、圧力を弱めた」

「その時点ではバイエルンが試合を完全に支配していたので、このまま支配が続くか、点差が広がるかと思っていた。ボールを保持して冷静に主導権を維持するか、3点目、4点目、あるいは5点目まで取るだろうと予想していたが、実際には逆の展開になった」と続けた。

さらに「ウパメカノのファールが試合を左右した。60～75分、0－2でもレアルは危険なチャンスを作った」と続けた。

さらに「攻撃的な混戦になると、レアル・マドリードは世界でも最も危険なチームだ。彼らはそんな展開を好む」と語った。

そしてこう結んだ。「だからこそレアル・マドリードは同点に迫った。3－3で終わる可能性もあったが、2－1で終わった。バイエルンは試合をうまくコントロールでき、リードを守り抜くか、スペースを生かして3－1や4－1にできたはずだ」。



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