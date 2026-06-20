クロースに続き、ドイツのスターがワールドカップの歴史に名を刻んだ。

ドイツは2026年ワールドカップで、次ラウンド進出を決めた。土曜の夜に始まった試合で、デニズ・オンドフが後半アディショナルタイムに決勝弾。ドイツはコートジボワールを2－1で下した。

この追加タイム弾で、オンドフはドイツ代表のW杯史に名を刻んだ。

前半はコートジボワールのキセが先制したが、オンドフが同点とし、93分31秒に決勝点。ユリアン・ナゲルスマン監督率いるチームに勝利をもたらした。

「ミスター・シップ」の統計では、この勝利はワールドカップ史上で延長戦を除くロスタイムゴールの勝利としては3度目。

ドイツが延長戦を除き、後半アディショナルタイムのゴールで試合を決めたのは、2006年ポーランド戦のオリバー・ノイヴィル（90分+1）、2018年スウェーデン戦のトニ・クロース（90分+5）に続き3度目。

この得点は歴史的意義を持つだけでなく、勝ち点6でドイツのベスト32進出を決めた。最終戦を前に、順位は1～3位いずれかだが、決勝トーナメント進出は確定した。

直近2大会でグループステージ突破ならず、ノックアウトステージに進めなかったドイツにとって、大きな一歩となった。

この試合では本来の力を出し切れなかったものの、終盤に勝ち越しを決める力は「試合終了のホイッスルが鳴るまで信じ続ける」ドイツ代表のDNAを再確認させるものとなった。

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